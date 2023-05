Hecking entspannt: Andere Teams wären gerne in unserer Situation

Dieter Hecking strahlt demonstrative Ruhe aus. Das ist auch wichtig im sonst so unruhigen Umfeld beim 1. FC Nürnberg. Drei Spieltage vor Saisonende bei noch neun zu vergebenden Punkten hat der Club vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sechs Zähler auf den direkten Abstiegsplatz. Manch einer wird vor dem schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (ab 18.30 Uhr im BR24Sport-Livecenter) nervös in der Noris - nicht Dieter Hecking.

Hecking: Wir haben es selbst in der Hand

"Ich glaube, dass andere Mannschaften gerne in unserer Situation wären", sagt Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Magdeburg. Sein Team habe es "selbst in der Hand", den Klassenerhalt zu sichern. Einen großen Schritt hätten die Franken am Sonntag gehen können, doch sie gaben eine 3:1-Führung im Heimspiel gegen Kaiserslautern noch aus der Hand und trennten sich am Ende 3:3. Ein Nackenschlag für die Spieler, die in dieser Woche erstmal den Kopf freibekommen sollten. Deshalb gab Hecking seinem Team auch den Dienstag frei.

Schindler und Vindahl fallen aus

Schwierigkeiten sieht Hecking derzeit wenig. "Die einzige Schwierigkeit ist, dass wir mit Christopher Schindler unseren Kapitän nicht dabei haben". Der Nürnberger Abwehrchef zog sich im letzten Spiel einen Kreuzbandriss zu - in einem Zusammenprall mit Torhüter Peter Vindahl. Der wiederum trug einen Innenbandteilriss aus der Szene davon und kann seinem Team in Magdeburg ebenfalls nicht helfen.

Für den Dänen wird Carl Klaus auflaufen, der in den vergangenen zwei Jahren auf einen Zweitligaeinsatz für Nürnberg. Doch auch das bereitet Hecking wenig Grund zur Sorge: "Wenn Kalle morgen im Tor steht habe ich null Bedenken. Er ist ein super Torwart", stärkt der Trainer seinem Ersatzmann den Rücken.

Magdeburg "sehr anspruchsvolle" Aufgabe

Trotz der ruhigen Woche und der vielen Verletzten wurde diese Woche trotzdem intensiv trainiert. "Wir können nicht bewusst runterfahren und sagen, wir schauen, dass wir keine Verletzten mehr haben", erklärt Hecking. Dafür ist die Situation objektiv betrachtet weiterhin zu heikel. Die Aufgabe Magdeburg ordnet der Übungsleiter und Sportvorstand als "sehr anspruchsvoll" ein. Dafür spricht auch die magere Auswärtsbilanz des FCN.

Der Club belegt mit nur zwei Siegen in der Ferne den vorletzten Platz der Auswärtstabelle. "Wir müssen auswärts ein bisschen abgeklärter sein, vielleicht nicht ganz so forsch agieren", gibt Enrico Valentini in Blickpunkt Sport die Richtung vor. Weitere drei Punkte in Magdeburg könnten auch im angespannten Nürnberger Umfeld für Entspannung sorgen.