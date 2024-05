Meisterlich feiern: FC-Bayern-Frauen beenden Saison ungeschlagen

Die Frauen des FC Bayern hatten den Meistertitel schon drei Spieltage vor dem Saisonende gegen Leverkusen perfekt gemacht. Bei der TSG Hoffenheim holten sich die Münchnerinnen zum Abschluss noch einen 4:1-Erfolg und bleiben damit mit 19 Siegen und drei Unentschieden in der Bundesliga ungeschlagen. "Wir wollten ungeschlagen Meister werden", sagte Klara Bühl.

Nach dem letzten Liga-Duell wurde dem Team von Alexander Straus dann zum zweiten Mal in Folge die begehrte Schale überreicht. Und natürlich gab es noch die obligatorische Bierdusche.

Die nächste Saison kann kommen

Da bislang kein Abgang von wichtigen Spielerinnen geplant ist und mit Lena Oberdorf eine Topspielerin der Liga die Mannschaft verstärken wird, kann Straus die Titelziele der neuen Saison mit einem fast schon perfekt eingespielten Kader planen. In der nächsten Saison "wollen wir im besten Fall noch einen Titel draufpacken" und "in der Champions League über die Gruppenphase hinaus kommen", so Bühl. "In den anderen Wettbewerben haben wir noch extremes Potenzial und mit dem Kader auch andere Ansprüche", unterstrich auch Torschützin Linda Dallmann.