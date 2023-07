> Sport > Fußball-WM: Voss-Tecklenburg lässt Einsatz von Oberdorf offen

Am Montag steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste Spiel bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland an. Martina Voss-Tecklenburg stehen wohl nicht alle Spielerinnen zur Verfügung.