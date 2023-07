Fußball-WM der Frauen: Favoriten, Spiele, Live-Übertragungen

Bei der neunten Fußball-WM der Frauen werden in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August in zehn Stadien die Weltmeisterinnen ermittelt. Erstmals kämpfen 32 Teams um die 46,5 Zentimeter hohe Trophäe, vor vier Jahren in Frankreich spielten noch 24 Mannschaften den Titel aus.

Wann startet Deutschland in die FIFA Frauen-WM 2023?

Der zweimalige Titelträger Deutschland trifft in der Gruppe H in Melbourne auf Marokko (24. Juli, 10.30 Uhr MESZ), dann in Sydney auf Kolumbien (30. Juli, 11.30 Uhr MESZ) sowie in Brisbane auf Südkorea (3. August, 12.00 Uhr MESZ). Schon im Achtelfinale drohen dann Frankreich oder Brasilien.

Wer überträgt die deutschen Spiele?

Diese Termine stehen schon fest: Alle drei Gruppenspiele können Sie live bei BR24Sport in der Radio-Reportage verfolgen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen alle 64 Partien entweder als TV-Übertragung oder per Livestream. Zwei der drei deutschen Gruppenspiele (gegen Marokko und Südkorea) laufen im ZDF, die Partie gegen Kolumbien zeigt die ARD. Während die ARD das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen zeigt, überträgt das ZDF am 20. August das Endspiel in Sydney vor knapp 70.000 Zuschauern.

Wer ist im deutschen Aufgebot für die WM in Australien und Neuseeland?

Tor: Ann-Katrin Berger, Merle Frohms, Stina Johannes

Abwehr: Sara Doorsoun, Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl (FC Bayern Frauen), Sara Däbritz, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann (FC Bayern Frauen), Lina Magull (FC Bayern Frauen), Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller (FC Bayern Frauen)

Welche Teams haben sich für die WM qualifiziert?

Europa: Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien

Nord- und Mittelamerika/Karibik: Costa Rica, Haiti, Jamaika, Kanada, Panama, USA

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien

Afrika: Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika

Asien: Australien (als Gastgeber), China, Japan, Philippinen, Südkorea, Vietnam

Ozeanien: Neuseeland (Gastgeber)

In welchen Stadien wird gespielt?

In insgesamt zehn Spielstätten werden WM-Duelle ausgetragen. Dabei gibt es neun Spielorte und zehn Stadien: In Sydney befinden sich zwei Arenen. Zudem wird in Australien in Perth, Adelaide, Melbourne und Brisbane gespielt. Austragungsorte in Neuseeland sind Auckland, Wellington, Dunedin und Hamilton.

Wer ist amtierender Weltmeister der Frauen und wer Favorit?

Nach ihren zwei WM-Titeln in Folge sind die Golden Girls aus den USA heißester Kandidat. Doch zuletzt zeigte der Rekord-Champion ungewohnte Schwächen, verpatzte gleich mehrere Härtetests - und machte so der Konkurrenz Hoffnung. Dahinter lauern zahlreiche Topnationen wie Europameister England, Olympiasieger Kanada, Brasilien, Frankreich oder Spanien. Und natürlich hofft Vizeeuropameister Deutschland auf ein starkes Turnier.

Wer ist Rekordweltmeister?

Rekordweltmeister sind die USA mit vier Titeln, Deutschland hat zwei Mal das WM-Turnier gewonnen.

2019 USA

2015 USA

2011 Japan

2007 Deutschland

2003 Deutschland

1999 USA

1995 Norwegen

1991 USA

Wer sind die internationalen Stars bei der WM?

Das bekannteste Gesicht ist wohl die US-Amerikanerin Megan Rapinoe. Die mutige Aktivistin gegen Diskriminierung will wie schon als beste WM-Spielerin und -Torschützenkönigin 2019 nicht nur durch ihre bunte Haarpracht auffallen. Die WM-Endrunde Down Under ist ihr Abschied von der internationalen Bühne. Die in den letzten Jahren dominante Spanierin Alexia Putellas näherte sich nach ihrem Kreuzbandriss zuletzt wieder der Topform. Zu beachten sind die Star-Angreiferinnen Sam Kerr (Australien) und Ada Hegerberg (Norwegen), bei Europameister England sticht unter anderem Georgia Stanway von Bayern München heraus. Die sechsmalige Weltfußballerin Marta dürfte im gehobenen Fußballerinnenalter nur noch als Joker Glanzpunkte setzen.

Was ist neu bei der FIFA Frauen-WM?

Ein Hauch von American Football wird bei der WM dabei sein. Demnach sollen die Referees, wie seit Jahren aus der NFL bekannt, ihre Entscheidungen nach Videobeweis über die Stadionmikrofone erklären. Der Prozess, wie es zur Entscheidung kommt, bleibt allerdings geheim.

Zuvor verliefen die Testläufe bei der Klub-Weltmeisterschaft und der U20-WM der Männer vielversprechend. Erstmals wird zudem bei einer Frauen-WM die halbautomatische Abseitstechnologie eingesetzt.