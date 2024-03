Regionalliga: V. Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth live im Stream

Unterfranken gegen Oberfranken - zwei Traditionsvereine messen sich: Viktoria Aschaffenburg trifft am 26. Spieltag der Regionalliga Bayern auf die SpVgg Bayreuth. Die Aschaffenburger sind nach stärkeren Jahren in dieser Saison in Abstiegsgefahr geraten. Aktuell liegen sie gerade einmal fünf Punkte vor den Abstiegs-Relegationsplätzen.

Die SpVgg Bayreuth stand nach dem Abstieg aus der 3. Liga vor einer schwierigen Saison, das war von Anfang an klar. Aufstiegsträume hegte wohl kaum jemand in der Oldschdod. Doch die aktuelle Saison unter Trainer Marek Mintal liegt bislang trotzdem hinter den Erwartungen, derzeit ist das Team Zwölfter - und damit nur knapp vor Aschaffenburg.

