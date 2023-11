EM-Gruppenauslosung am Samstag: Deutschland in Topf 1 gesetzt

Fußballfans, Bundestrainer Julian Nagelsmann und alle Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) blicken gespannt auf die Auslosung der Heim-EM am Samstag (02.12., 18 Uhr). Obwohl sie in Topf 1 gesetzt ist, könnten knifflige Aufgaben auf die angeschlagene DFB-Elf warten.

Von "Todesgruppe" bis "machbare Gegner" ist am Samstag alles möglich. Gerade weil die deutsche Nationalmannschaft nach den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich gerade genug mit sich selbst zu tun hat und es nach wie vor nicht geschafft hat, so die erhoffte Euphorie bei den deutschen Anhängern zu entfachen, hoffen alle Beteiligten auf etwas Losglück.

Es drohen Italien, Niederlande, Kroatien oder Österreich als Gegner

Der Mannschaft könnte als Gruppengegner unter anderem Titelverteidiger Italien, Erzrivale Niederlande oder Österreich drohen. Vermeintlich lösbare Aufgaben wären Teams wie Albanien, Slowenien oder einer der drei Qualifikanten.

Julian Nagelsmann jedenfalls schaut bei der Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie genau hin. Noch tappt der Bundestrainer ein wenig im Dunkeln - nicht nur, was die Gegner für die Spiele in Gruppe A in München (14. Juni), Stuttgart (19.) und Frankfurt (23.) angeht.

DFB-Elf geht Topfavoriten aus dem Weg

Zwar ist Deutschland als Gastgeber wie die Favoriten Frankreich, Spanien oder England in Lostopf 1 gesetzt und geht diesen erstmal aus dem Weg. Dennoch zittert Nagelsmann vor drei Top-Gegnern, die ihm je einer von elf früheren Europameistern bei der musikalisch untermalten Gala zuteilen wird.

In Topf 2 warten neben Österreich, gegen das die DFB-Elf vergangene Woche beim 0:2 in Wien chancenlos war, auch knifflige Aufgaben wie Ungarn oder Dänemark. Und die Türkei, die zur Eröffnung in München wie neulich in Berlin (2:3) wohl ein "Heimspiel" hätte. Topf 3 hat neben den Niederländern auch noch den WM-Dritten Kroatien zu bieten, Topf 4 noch die Schweiz oder Serbien.

Die Teams in den vier Lostöpfen