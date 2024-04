Kampf um Europa: FC Augsburg verspielt Führung in Frankfurt

Dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat Eintracht Frankfurt den Angriff des nimmermüden FC Augsburg abgewehrt und den fürs Rennen um Europa so wichtigen sechsten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gewann an einem emotionalen Abend, der ganz im Zeichen der verstorbenen Eintracht-Ikone Bernd Hölzenbein stand, 3:1 (0:1) und distanzierte den FCA damit auf sechs Punkte.

Nach Treffern von Fares Chaibi (55.), Hugo Ekitike (61.) und Omar Marmoush (90.+5) ist die Eintracht klar auf Kurs Europa. Augsburg war früh durch Ruben Vargas (13.) in Führung gegangen.

Gedenken an Bernd Hölzenbein

Riesenjubel nach dem Schlusspfiff bei den Frankfurter Fans. Vor der Partie war noch in aller Stille des unter der Woche verstorbenen Hölzenbein gedacht worden. Zu Ehren des Weltmeisters von 1974 wurde eine Gedenkminute abgehalten, auf dem riesigen Videowürfel im Stadion Bilder aus der Karriere gezeigt. Kapitän Kevin Trapp legte symbolisch ein Trikot mit Hölzenbeins Nummer sieben nieder.