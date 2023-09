Mathys Tel erlöst FC Bayern bei "Angstgegner" Mönchengladbach

Für die ersten Aufreger im Borussia-Park sorgten die Hausherren. Marvin Friedrich setzte nach einem Freistoß einen Kopfball an die Bayern-Latte (26.) - der Startschuss für ein turbulentes Spiel der beiden Rivalen in ihrem 111. Bundesliga-Vergleich. Bayern bis dahin besser im Spiel, doch der Balkentreffer sorgte für frischen Fohlen-Schwung.

Nur vier Minuten nach dem Gladbacher Erwachen traf Ko Itakura zur 1:0-Führung der Borussia. Ecke, Kopfballverlängerung, Kopfball Itakura - Tor! Simpel, effektiv und vermutlich einstudiert - so leicht kann man die FC-Bayern-Abwehr aushebeln.

Bayern schüttelte sich nur kurz, übernahm schnell wieder die Spielkontrolle. Hochkarätige Torchancen bleiben aber zunächst aus. Die beste in Halbzeit eins hatte Leroy Sané: Der Flügelstürmer testete aus gut acht Metern ebenfalls die Latte, der Ausgleich zur Halbzeit wäre drin gewesen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Rekordmeister den Druck und dominierte die Partie. Was weiter fehlte, waren Top-Chancen. 100-Millionen-Neuzugang Harry Kane war bei der Gladbacher Defensive in besten Hände und wurde von seinen Mitspielern kaum in Szene gesetzt.

Ausgleich durch Leroy Sané

Immerhin: Nach und nach erarbeitete sich der FC Bayern dann doch ein paar bessere Chancen. Itakura kratzte einen Goretzka-Schuss noch von der Linie (54.), nur wenig später dann der überfällige Ausgleich.

Leroy Sané nahm einen Kimmich-Chipball mit und setzte den abtropfenden Ball aus sieben Metern ins Netz (58.). Mit etwas Glück zwar, weil er den Ball nicht richtig traf, aber mittlerweile mehr als verdient und überfällig aus Sicht des Rekordmeisters.

Gnabry verpasst das 2:1 - dann kommt Tel und trifft

Der Bayern-Express rollte nun unaufhörlich nach vorne. Vor allem Sané wirbelte die Borussen-Defensive ordentlich durcheinander. Ein Kopfball des eingewechselten Serge Gnabry aus fünf Metern hätte eigentlich das sichere 2:1 sein müssen. Doch Debütant Moritz Nicolas im Mönchengladbacher Tor vereitelte glänzend – noch.

Denn kurz vor dem Schlusspfiff war auch er machtlos. FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel brachte Joker Mathys Tel nach 80. Minuten – und der sorgte für bayerische Erleichterung: Die 15. (!) Münchner Ecke des Spiels führte zu einem Tor. Tel spekulierte, alle Gegenspieler verpassten den Ball – und der 18-Jährige köpfte zum 2:1-Sieg ein (87.).

Zuletzt hatte der FC Bayern im Mai 2021 gegen die Borussia gewinnen können. Danach folgten sechs Niederlagen oder Remis in Liga und DFB-Pokal.