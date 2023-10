Starker Einstand für Thorup: Augsburg dreht Rückstand auf Sieg

Gelungener Neustart beim FC Augsburg. Unter der Regie von Neu-Trainer Jess Thorup ging es für den nach sieben Spieltagen nur Tabellen-15. zum Zweitliga-Aufsteiger Heidenheim. Der 53-jährige Nachfolger von Enrico Maaßen hatte allerdings nur wenige Tage Zeit, seine Spielidee an die verunsicherten Schwaben weiterzugeben. Zunächst sah es auch nicht nach einem erfolgreichen Auftakt für den Coach aus. Doch die Mannschaft kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück und fährt nach einer wilden Partie mit einem verdienten 5:2-Erfolg und dem Sprung auf Tabellenplatz 10 nach Hause.

Vier Änderungen in der Aufstellung

Der Däne nahm vier Änderungen in der Aufstellung vor und stellte auf ein 4-4-2 um. Mads Pedersen startet hinten links, Niklas Dorsch ging auf die Sechs, Fredrik Jensen ins rechte Mittelfeld und Sven Michel in den Sturm. Dafür rückten Patric Pfeiffer, Tim Breithaupt, Iago und Dion Beljo auf die Bank.

Heidenheimer Doppelschlag bringt Augsburg in Not

Die Augsburger gingen mit Bedacht in die Partie, um Stabilität ins Spiel zu bringen. Doch beim 1:0 für Heidenheim, nach einem Standard in der 17. Minute durch Tim Kleindienst, war die Hintermannschaft der Schwaben nicht gut sortiert. Nur eineinhalb Minuten später drehte Jan-Niklas Beste die Anzeige schon auf 2:0. Die Augsburger feuerten sich gegenseitig an, um hier den Anschluss nicht zu verpassen.

Tietz trifft zum Anschluss

Aus dem Nichts gelang in der 29. Minute der Anschlusstreffer. Eine Ecke von Pedersen landete am zweiten Pfosten beim freistehenden Philipp Tietz. Sein Schuss aus sechs Metern ging gegen den Oberkörper von FCH-Innenverteidiger Patrick Mainka und von dort aus ins Tor. Augsburg war zurück im Spiel und machte Druck, während die Gastgeber auf Konter lauerten.

Der Knoten war gelöst: Mit einem perfekten Schuss gelang Mads Pedersen in der 41. Minute der Ausgleich. Der Däne jagte das Leder oben rechts in den Winkel. Und Ermedin Demirović drehte kurz darauf die Anzeige auf 3:2 für Augsburg. Der Kapitän hatte die Kugel am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt.

Augsburg treffsicherer

Die Intensität blieb auch in der zweiten Hälfte hoch. Und Heidenheim war in der 53. Minute nah am Ausgleich. Beste hatte den Ball von rechts flach in den Strafraum auf Lennard Maloney gespielt, der direkt abzog. Der leicht abgefälschte Schuss ging allerdings ins Außennetz. Die verpasste Chance wurde postwendend bestraft. Nachdem Tietz und Jensen das Tor noch verpassten, netzte Felix Uduokahai zum 4:2 ein.

Und noch war Luft nach oben. Nach einem Steilpass von Arne Engels brachte Robert Gumny den Ball von rechts in die Mitte. Die Hereingabe wehrte Tim Siersleben mit dem Arm ab. Ein klares Handspiel! Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und Elvis Rexhbecaj verwandelte den Elfmeter zum 5:2.

Der Trainerwechsel zeigte den gewünschten Effekt. Augsburg konnte in Heidenheim den ersehnten zweiten Saison-Sieg feiern.