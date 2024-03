Glücklicher Sieg für die FC-Bayern-Frauen in Frankfurt

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben das Topspiel der Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann am Samstag ein umkämpftes Spiel bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0).

FC Bayern beginnt schwungvoll

Die Münchnerinnen begannen schwungvoll und gingen in der 30. Minute verdient durch Klara Bühl in Führung. Frankfurt präsentierte sich vor allem in der Offensive ideenlos und war hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Kurz vor der Pause nahm der FC Bayern etwas Tempo aus dem Spiel - die Frankfurterinnen wurden stärker. In der 42. Minute hatte das Team von Alexander Straus Glück, als der Kopfball von Lena Freigang an die Latte knallte und Lara Prasnikars Nachschuss von Maria Luisa Grohs geklärt werden konnte.

Münchner Siegtreffer fällt aus dem Nichts

In der zweiten Hälfte wirkte die Eintracht etwas spritziger - die Münchnerinnen kamen kaum noch gefährlich vor das Frankfurter Tor und ruhten sich zu sehr auf der knappen Führung aus. Das rächte sich: In der 67. Minute gelang Freigang der Ausgleichstreffer. Frankfurt wollte nun mehr und drängte auf den Siegtreffer. Doch wie aus dem Nichts fiel die erneute Münchner Führung: Lea Schüller stand im Strafraum völlig frei und köpfte den Ball aus fünf Metern ins Tor.

Mit dem Sieg in Frankfurt konnte der FC Bayern seinen Tabellenführung auf Verfolger VfL Wolfsburg weiter ausbauen. In zwei Wochen kommt es in Wolfsburg zum direkten Duell der beiden Topfavoriten.