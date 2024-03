Augen zu und durch? Wie zyklusbasiertes Training helfen kann

Ungerecht?! Warum ignoriert die Sportwissenschaft den Zyklus? | reporter | Video | Den Menstruationszyklus als Superkraft abfeiern? Profi-Mountainbikerin Theresia (26) sagt: Seit ich mit meinem Zyklus trainiere, statt gegen ihn, bin ich bei Wettkämpfen besser geworden. Sie richtet ihr Training daher rund um ihre Periode aus. 🚴🏼‍♀️ Das bedeutet: In der Phase vor dem Eisprung gibt sie richtig Gas. In der Phase nach dem Eisprung gönnt sie ihrem Körper auch mal eine Verschnaufpause. Dieses zyklusbasierte Training nutzen aber noch nicht viele Athlet:innen. 🏋🏾‍♀️Dabei zeigen Erfahrungsberichte, dass menstruierende Personen ihre Leistung sogar noch steigern können, wenn sie ihren Zyklus beim Training berücksichtigen. Diese Theorie verfolgt auch die Sportwissenschaftlerin Saba Shakalio, die für die Sporthochschule Köln eine Studie zu dem Thema durchführt. Bei einer der letzten Messungen darf Reporterin Anna dabei sein und erfährt, wie auch Hobbysportler:innen ihr Training nach dem Zyklus ausrichten können. 🎵 Musik: Zara Larsson - Lush Life Griff x Sigrid - Head on Fire Moderat - More Love Modern Modern Life - Orbit Moritz Bintig und Matthias Meusel - Paper Blade Citokid - Chasing Circles Stefano Mastronardi - Astralwave David Staniforth - Cooler than you Dua Lipa - Don't start now Stephan Schelens und Patrick Puszko - Please smile for me Maya de La Vega und Kurt Hoffman - Hiphop Crunk 📸 Bildcredit: Martin Schwenk 🩸 Im Sport selbst ist das Thema #Menstruation eher eine Randerscheinung. Die Sportwissenschaften haben sich lange Zeit nicht mit dem Zyklus und den damit zusammenhängenden Hormonen beschäftigt. Denn wissenschaftliche Studien an Männern durchzuführen, ist einfacher - weil sie weniger Hormonschwankungen haben. 🔬 Die sogenannte Gender Data Gap kann für Menschen mit Zyklus ziemlich gefährlich werden. Wer gegen den Zyklus trainiert, riskiert Erkrankungen. So kann es bei jungen Frauen zur sportlichen Unfruchtbarkeit kommen - oder zu verfrühter Osteoporose, also einer verminderten Knochendichte. ❗️ Andererseits ist die Forschungslage zum zyklusbasierten Training noch recht dünn. Und der Zyklus jeder Person fällt unterschiedlich aus, genau so wie Begleitbeschwerden der Periode. Daher kann man noch schwer pauschale Ratschläge für zyklusbasierte Trainingspläne geben. 📌Was genau ist der Menstruationszyklus? ⏺ Der Menstruationszyklus kann in vier Phasen aufgeteilt werden. Menstruation, Follikelphase, Ovulation (=Eisprung) und Lutealphase. Die Follikelphase startet zeitgleich mit dem Einsetzen der Menstruation - es bilden sich Follikel auf den Eierstöcken, aus denen später eines die Eizelle bildet. Die Gebärmutterschleimhaut wird dicker. Die Hormone Östrogen und FSH steigen an. In der Phase fühlen sich Menschen mit Zyklus meistens stark und energiegeladen. Das hat seinen Höhepunkt mit dem Eisprung. ⏺ Die letzte Phase des Menstruationszyklus ist die Lutealphase. Der Follikel, aus welchem die Eizelle herangereift ist, verbleibt auf der Oberfläche des Eierstocks und bildet den Gelbkörper. Dadurch steigen die Hormo...