Franken brilliert im karnevalistischen Tanzsport

Beim Wettbewerb der Altersklasse Ü15 am Sonntag war vor allem das Duell um die Meisterschaft im Gardetanz mit großer Spannung erwartet worden. Nach den Ergebnissen der Qualifikationsturniere lief alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den amtierenden deutschen Meistern, den Besenbindern aus Röttenbach und der Buchnesia aus Nürnberg hinaus.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Garden

Vor 8.500 Zuschauern in der gut gefüllten Lanxess Arena in Köln ertanzten sich beide Garden die gleiche Punktzahl von 485 Punkten. Weil bei Punktgleichheit die beiden Streichergebnisse der sieben Wertungsrichter entscheiden und die Buchnesia dort einen Punkt mehr erhielt, ging der Titel am Ende denkbar knapp nach Nürnberg.

Klarer Sieger beim Schautanz

Im Schautanz war das Ergebnis dafür eindeutig. Die amtierenden deutschen Meister von der Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas verteidigten ihren Titel mit neun Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz aus Knielingen und den Soul-City-Dancers aus Hof.

Tanzmariechen und Tanzpaare

Bei den Tanzmariechen kürte sich Melina Meißner von der Tanzsportgarde Coburger Mohr zur Vizemeisterin. Besser war nur Celine Müller von den Filderern aus Leinfelden-Echterdingen. Auch in der Kategorie Tanzpaar gab es fränkische Podestplätze. Lena Meyer und Renè Skorupa von der Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas ertanzten sich Platz zwei, nur knapp dahinter landeten Sophia Meißner und Oscar Cyrus vom Coburger Mohr.

Fränkischer Nachwuchs konnte auch überzeugen

Auch beim Nachwuchs am Samstag gab es für die fränkischen Vertreterinnen und Vertreter Grund zum Jubeln, die sich acht von 16 Podestplätzen sichern konnten. Herausragend waren dabei Mila Protzmann und Melissa Wacker, die in ihrer Altersklasse jeweils Deutsche Meisterin bei den Tanzmariechen wurden. Ihr Verein, die Tanzsportgarde Coburger Mohr gewann über das Wochenende verteilt die meisten Pokale.