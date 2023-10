Nagelsmann legt sich fest: Gündoğan auch bei der EM Kapitän

Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt nicht viel Zeit, um die deutsche Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im eigenen Land aus der Formkrise zu holen. Der neue Nationaltrainer soll eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die um den Titel mitspielen kann. Eine Aufgabe, die seine Vorgänger zuletzt bei den Großturnieren 2018, 2021 und 2022 nicht bewältigen konnten. Damit dieses Vorhaben doch gelingt, will Nagelsmann schnell sein Team finden, wenig rotieren – und Störfaktoren möglichst vermeiden.

Nagelsmann: Gündoğan "einer, der nie herumschreit"

Auch in Hinblick darauf hat Nagelsmann sich nun neun Monate vor Turnierstart festgelegt, dass Gündoğan auch bei der Europameisterschaft die DFB-Elf als Kapitän anführen wird. "İlkay wird Kapitän bleiben. Ich habe viel zu ihm gesagt. Er ist einer, der nie herumschreit, da bin ich sehr zufrieden", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Testländerspiel am Mittwoch (Ab 2.00 Uhr in der Radio-Livereportage) in Philadelphia gegen Mexiko.

Keine Kapitänsdebatte bei Neuer-Comeback

Im Umkehrschluss heißt das: Sollte Manuel Neuer rechtzeitig zum Turnier in Form kommen und das folgende Duell um die Stammtorhüterposition mit Marc-André ter Stegen gewinnen, ist ihm die Kapitänsbinde durch seine lange Verletzungspause dennoch abhandengekommen. Neuer war 2014 erstmals als Kapitän für die DFB-Elf aufgelaufen und hatte auch bei der WM 2022 und der EM 2020 die Binde um den Arm. Einer Kapitäns-Diskussion bei einer Neuer-Rückkehr griff Nagelsmann nun vorweg.

Gündoğan war noch von Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick im September zum DFB-Kapitän ernannt worden. Der neue Bundestrainer bestätigte diese Personalentscheidung. Nach dem Beinbruch von Neuer im vergangenen Dezember hatte zunächst auch Joshua Kimmich das Amt in Abwesenheit des Torhüters übernommen. Der Name Neuers wurde bei der Pressekonferenz am Montag in Philadelphia von Nagelsmann nicht erwähnt.

Neuer vor Rückkehr ins FC-Bayern-Tor

Bei seiner Antrittspressekonferenz als Bundestrainer hatte er dem fünfmaligen Welttorhüter (zuletzt 2020) eine Rückkehr zum DFB in Aussicht gestellt – sollte Neuer nach seinem Schienbeinbruch wieder in Topform kommen: "Das Allerwichtigste ist – und das habe ich auch als Bayern-Trainer gesagt -, dass wir Manu die nötige Zeit geben, gesund zu werden und wieder hundert Prozent Leistungsfähigkeit zu kriegen. Wenn die Situation eintrifft, werden wir das bewerten."

Neuer steht beim FC Bayern München nach fast zehnmonatiger Pause vor einem Comeback. Zum DFB-Kreis kann er frühestens im November zurückkehren, wenn die letzten EM-Tests in diesem Jahr gegen die Türkei (18. November) in Berlin und gegen Österreich (21. November) in Wien anstehen.