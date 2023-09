FIA-Kart-Weltmeisterschaft beginnt in Wackersdorf

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat - wie viele andere Formel-1-Fahrer auch - seine Rennfahrer-Karriere im Kartsport gestartet. In Wackersdorf im Landkreis Schwandorf treten vom heutigen Freitag bis Sonntag rund 400 Motorsportler aus rund 40 Nationen zur Kart-Weltmeisterschaft des internationalen Dachverbands für Motorsport (FIA) an. Die Rennen in drei Wertungsklassen und einer Klasse mit 34 historischen Karts ist der Höhepunkt der deutschen Kart-Saison.

Finalläufe am Sonntag - Favoriten Gustafsson und Albanese

Auf dem Rundkurs im Taxöldener Forst bei Wackersdorf mit 1.190 Meter Länge müssen in den Finalläufen am Sonntag 26 Runden, also rund 30 Kilometer, absolviert werden. Zu den Favoriten zählen der amtierende Weltmeister Viktor Gustafsson aus Schweden und der italienische Europameister Danilo Albanese.

Auch Fahrer aus der Region am Start

Aus Deutschland treten 58 Kartfahrer, davon acht in der Königsklasse an. Zu den Favoriten zählt Lenny Ried (Lanari Racing Team) aus Ehingen (Baden-Württemberg). Lokalmatadoren sind Simon Beyer aus Regensburg, Valentino Fritsch aus Steinberg (Lkr. Schwandorf) und Thomas Neumann aus Tirschenreuth.

Nach sechs Jahren ist die Weltmeisterschaft damit erstmals wieder in Deutschland. Erwartet werden dazu Tausende Zuschauer, vor allem auch Autonarren, die auf der Heimreise von der Messe IAA-Mobility in München sind.

ProKart Raceland eine der größten Kartbahnen Deutschlands

Die Prokart Raceland bei Wackersdorf ist außerhalb der Weltmeisterschaft ein touristisches Ziel für Tausende Motorsportbegeisterte. Rund 100.000 Männer, Frauen und Kinder sind dort pro Jahr zu Gast. Eine Zehn-Minuten-Fahrt mit einem Leihkart kostet 15 Euro, für Kinder ab sechs Jahren bei einer Körpergröße ab 125 Zentimeter 12 Euro.