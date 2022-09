Deutsche Kart Meisterschaft: Erstmals Elektro-Karts am Start

Am kommenden Wochenende hat die Jubiläumssaison der Deutschen Kart-Meisterschaft ihr Saisonfinale in Wackersdorf. 118 Fahrerinnen und Fahrer sorgen zum Abschluss nochmal für volle Felder. In den einzelnen Prädikaten ist noch keine Entscheidung im Titelkampf gefallen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also auf spannenden Kartsport freuen. Im Rahmenprogramm findet erstmalig das E-Kart Race statt.

Noch alles offen im Titelkampf

Mit Maxim Rehm (Rehm Racing) in der DKM und dem DSKM-Rekordchampion Jorrit Pex (SP Motorsport) haben sich schon zwei Fahrer in ihrem Prädikat deutlich von den Verfolgern abgesetzt. Komplett zurücklehnen können sich beide aber nicht, ein Komplettausfall würde das Blatt nochmal wenden.

Deutlich knapper ist es dagegen im DMSB-Schalt-Kart-Cup: Ben Dörr (Dörr Motorsport) geht als Spitzenreiter an den Start, doch Christiaan de Kleijn (CRG Holland) sitzt ihm dicht im Nacken. Das Duo trennt vor dem Finale nur 13 Punkte. Ebenfalls alles offen ist bei den Junioren. Jens Treur (Falcon Racing Team) aus den Niederlanden führt die Gesamtwertung mit 23 Zählern Vorsprung an. Sein erster Verfolger ist der Deutsche Tom Kalender (TB Racing Team). Beide Youngsters konnten bisher jeweils zwei Laufsiege auf ihrem Konto verbuchen. Beim letzten Durchgang in Mülsen holte Kalender einen Doppelsieg und gab damit eine deutliche Kampfansage im Titelkampf.

Elektrokart-Rennen im Rahmenprogramm

Erstmalig in diesem Jahr wird im Rahmen der Deutschen Kart-Meisterschaft das E-Kart Race ausgetragen. Dafür konnten sich Profis und Neueinsteiger anmelden, die Karts werden ihnen vom Hersteller gegen Leihgebür gestellt. Das Material ist also gleich, umso mehr kommt es auf fahrerisches Können an.

Fahrerinnen und Fahrer aus den Klassen Junior, Senior und Master treten mit einheitlichen Elektro-Karts des österreichischen Herstellers Rotax an und kämpfen um den Siegerpokal. Gleichzeitig erhalten die drei Sieger ein Ticket für die Rotax Max Challenge Grand Finals in Portimao (Portugal). Vom 19. bis 26. November treffen dort die weltbesten Fahrer aufeinander.

Training am Freitag, Rennen am Samstag und Sonntag

Schon am Freitag beginnt für die 118 Fahrerinnen und Fahrer der DMSB-Kart-Prädikate das Finale in Wackersdorf. In den freien Trainings haben sie die Möglichkeit sich auf den 1.197 Meter langen Kurs einzustellen. Ab Samstag wird es dann um 10:30 Uhr mit den Zeittrainings und den anschließenden Vorläufen ernst. Die Finalrennen starten am Sonntag ab 9:30 Uhr.