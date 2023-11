Felix Neureuther: "Braathen-Rücktritt hat mich fertig gemacht"

Unter Tränen sagte der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen vor zwei Wochen: "Ich bin fertig." Er beendete überraschend und mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Im Alter von nur 23 Jahren. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr sei er "glücklich". Er habe sich "fast immer dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist es, was mir wichtig ist." Es gehe ihm nicht um lukrative Sponsorenverträge oder darum, "dass ich nach meinem letzten Rennen der Beste der Welt war". Die Skiwelt trafen die Worte des norwegischen Siegfahrers völlig unerwartet.

Auch der ARD-Ski-Alpin-Experte Felix Neureuther war baff: "Er hat durch den Stress mit dem norwegischen Verband mit 23 Jahren seine Karriere beendet. Und das hat mich fertig gemacht, weil der so wichtig für den Sport gewesen wäre", sagt Neureuther als Host im BR24Sport-Podcast "Pizza und Pommes".

Neureuther: Braathen "erreicht eine Breite, wie ich sie noch nicht gesehen habe"

"Weißt du, das ist ein Typ, der gerne mit Kindern ein Foto gemacht hat, Autogramme, der sich Zeit genommen hat für die, das ist wirklich so ein bisschen so ein Paradiesvogel." Und der damit eine große Gemeinschaft erreicht hat: "Er hat eigentlich eine Breite erreicht, wie sie ich so in der Form, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen habe beim Skifahren. Und das habe ich unfassbar schade gefunden."

Neureuther empfand diesen Blitz-Rücktritt als geradewegs so schade, dass er ihn sogar auf Instagram sogar versucht hat, von einer "Hochzeit" und einem Verbandswechsel zu überzeugen. "Wenn der Verband Schuld ist, würde ich dich heiraten, dann kannst du für Deutschland starten. Meine Frau fände das komplett in Ordnung." Schließlich gründete der Rücktritt auf dem Umstand, dass er nur für vom norwegischen Verband erwünschte Partner werben durfte. In diesem Zwist verlor Braathen, der beste Slalomfahrer der Vorsaison, die Lust aufs Skifahren.

"Heiratsantrag" von Felix Neureuther - mit Reaktion von Braathen

In der aktuellen Folge des BR24Sport-Podcasts "Pizza & Pommes" (Was glaubst du, Magdalena Neuner?) lüftet Neureuther nun auch das Geheimnis, wie Braathen auf den Antrag reagierte. "Ich liebe dich!", habe der Norweger geantwortet. Darauf Felix Neureuthers Reaktion mit einem Grinsen: "Also das ist ja schonmal ein Anfang für eine Ehe." Weiter sind die Planungen allerdings noch nicht fortgeschritten ...

Erinnert hat der frühe Rücktritt auch an den völlig überraschenden Rücktritt einer ehemaligen deutschen Athletin. Auch die Biathletin Magdalena Neuner trat 2012 zurück, nachdem sie gerade zum dritten Mal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen hatte - und das eben im Alter von auch nur 25 Jahren.