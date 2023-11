FC Bayern: Kein Wintertrainingslager in Katar

Der FC Bayern München verzichtet in diesem Winter auf ein Trainingslager. "Wir haben das Thema diskutiert und haben uns letztlich dazu entschieden, dieses Jahr kein Wintertrainingslager zu machen. Da die Liga schon am 12. Januar wieder startet, hätten wir nur vier oder fünf Tage vor Ort gehabt, und für diese kurze Zeit lohnt sich der Aufwand einfach nicht", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in "Münchner Merkur/tz". "Wir werden daher in diesem Winter zu Hause bleiben und hier trainieren."

FC Bayern in der Vergangenheit im Winter immer nach Katar

Seit 2011 war der deutsche Fußball-Rekordmeister mit Ausnahme einer zweijährigen Unterbrechung während der Corona-Pandemie nach Katar gereist. Dort unterhielten die Münchner auch eine jahrelange Sponsorenbeziehung. Diese Zusammenarbeit, die kontrovers diskutiert worden war, wurde im Sommer nicht verlängert. Eine Reise in den WM-Ausrichterstaat von 2022 war in diesem Jahr auch deshalb nicht erwartet worden. In der Sommervorbereitung hatten die Bayern vor ihrer Asienreise ein Trainingslager am Tegernsee absolviert.

FC Bayern fährt stattdessen in die Berge

Auch in diesem Winter stimmt Trainer Thomas Tuchel das Team in der Heimat auf die weiteren Aufgaben ein. Einen kleinen Abstecher für die Stars gibt es trotzdem. "Bei einem Trainingslager geht es aber nicht nur um körperliche Fitness oder taktische Dinge, sondern auch darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und das Teamgefühl zu stärken. Für dieses Miteinander wird die Mannschaft daher außerdem zwei Tage zusammen in die Berge gehen", kündigte Vorstandschef Dreesen an.

Der Serienmeister aus München geht nach dem Auswärtsspiel am 20. Dezember beim VfL Wolfsburg in die kurze Winterpause. Weiter geht es dann am 12. Januar mit einem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Eine gute Woche darauf ist der FC Bayern am 21. Januar Gastgeber für Werder Bremen.