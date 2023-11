Tuchel lobt "Drecksarbeit" statt Hochglanz - Sorge um Musiala

Eigentlich kam Thomas Tuchel entspannt und erleichtert daher. Kein Ärger über Experten-Kritik, kein aufgeladenes Sieger-Interview, keine öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten. Sein FC Bayern hatte gerade gegen Galatasaray Istanbul das Achtelfinale in der Champions League perfekt gemacht. Zwei Spieltage vor Abschluss der Vorrunde ist auch der Gruppensieg eingetütet. Alles gut also an der Isar?

Nicht ganz. Eine Frage auf der Pressekonferenz stieß Thomas Tuchel dann doch sauer auf. Ein Journalist zielte mit einer Frage darauf ab, dass der FC Bayern weniger "Glanzleistungen" in der Königsklasse ablieferte als in der Bundesliga. Das wollte Tuchel so nicht stehen lassen.

Erwartungshaltung an FC Bayern zu groß?

"Galatasaray hat vor uns 17 Mal in Folge gewonnen. Kopenhagen hatte in der Gruppenphase letztes Jahr keine Heimniederlage, heute Sieg gegen Man United zu Hause", entgegnete Tuchel mit Nachdruck. "Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung nicht manchmal zu groß ist."

Die letzten Wochen waren alles andere als einfach für den FC Bayern - und insbesondere auch für Tuchel. In der Bundesliga hat der Rekordmeister mit vier zuletzt Siegen und 18:1 Toren einen Lauf, im Pokal blamierte man sich jedoch beim Drittligist Saarbrücken. Der Sieg über Galatasaray am Mittwoch war wie gegen Kopenhagen und Manchester hart erkämpft - und wurde zudem noch teuer bezahlt.

Nächster Bayern-Ausfall: Musiala verletzt

Jamal Musiala musste in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Tuchel bestätigte den Verdacht: "Es ist eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Im schlimmsten Fall ist es ein Faserriss, vielleicht auch nur eine Zerrung." Für das Spiel gegen Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) habe Musiala "gar keine Chance".

"Am Ende glänzt das Ergebnis"

Es ist der nächste Ausfall des auf Kante genähten Kaders des Rekordmeisters. Auch deshalb weiß Tuchel die vier Arbeitssiege in der Königsklasse einzuordnen. "Wenn du das Spiel annimmst, das Tempo mitgehst und dir für die Drecksarbeit nicht zu schade bist, dann sieht glänzend auch mal aus wie harte Arbeit. Aber am Ende glänzt das Ergebnis."

Die Personalsorgen gehen an die Substanz aller. Beim immer noch nicht vollständig genesenen Dayot Upamecano hatte Tuchel am Mittwoch gegen Galatasaray mehrmals "einen Herzstillstand", wenn der Franzose zum Sprint ansetzte. Auch Leon Goretzka spielte erneut notgedrungen nach seinem Mittelhand-Bruch mit einer Armschiene. Gegen Heidenheim gilt es wieder zu rotieren und zu improvisieren, Joshua Kimmich fehlt dann wieder rotgesperrt.

Tuchel freut sich auf Länderspiel-Urlaub

Auch deshalb freut sich Tuchel, der schon vor Monaten auf den Umstand des kleinen Bayern-Kaders hinwies, umso mehr auf die anstehende Länderspielpause nach Heidenheim. "Für den Trainer ist das sensationell. Bis auf Bouna Sarr sind auch alle weg, deshalb kann man mit gutem Gewissen ein paar Tage Urlaub machen." Vielleicht hat sich dann auch das Bayern-Lazarett wieder gelichtet und Tuchels Bayern können wieder im vollen Schein glänzen.