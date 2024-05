FC Bayern geht als Favorit in die Basketball-Play-offs

Am Samstag beginnt sie, die sogenannte Post-Season in der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Play-offs werfen ihre Schatten voraus. Allerdings weiß ausgerechnet der Hauptrundenerste, der FC Bayern Basketball, noch nicht, gegen welchen Gegner es im Viertelfinale (20.30 Uhr) eigentlich geht.

"Ludwigsburg oder Hamburg - ist mir egal", sagt Nationalspieler Andreas Obst und schiebt voller Selbstbewusstsein hinterher: "Ich denke mal, dass wir mehr als das Zeug dazu haben, egal gegen wen zu gewinnen." Erst am Donnerstag (16.05.) entscheidet sich in der Partie der MHP Riesen Ludwigsburg gegen die Hamburg Towers, wer in der Viertelfinalserie ("best-of-five") auf die Münchner trifft.

Die Play-off-Paarungen

FC Bayern Basketball - Ludwigsburg/Hamburg

- Ludwigsburg/Hamburg Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn

Niners Chemnitz - RASTA Vechta

ratiopharm Ulm - Würzburg Baskets

Obst: "Der Titel ist dieses Jahr Pflicht"

Dass die Bayern als Tabellenerster der Hauptrunde der Topfavorit sind, sehen allerdings nicht alle so. FC-Bayern-Kapitän Vladimir Lucic sieht seinen Klub eher in der Rolle des Underdogs und nennt Alba Berlin sowie Titelverteidiger ratiopharm Ulm als die Mannschaften, die es zu schlagen gelte. Auch mit den Niners Chemnitz, die eine starke Saison gespielt hätten, sei zu rechnen. Aber er sagt auch: "Wir, die vier Jahre nicht mehr Meister waren, warten auf diesen Moment."

Andi Obst ist da forscher: "Der Titel ist dieses Jahr Pflicht. Wenn der Titel jetzt nicht geholt wird, wäre es schon sehr enttäuschend. Trotz kleinerer Probleme sind wir eine gute Mannschaft mit sehr guter Qualität. Die müssen wir aber aufs Feld bringen." Verbesserungsbedarf sieht der Dreier-Spezialist sowohl in der Offensive ("bessere Abgeklärtheit und Wurfauswahl") als auch in der Defense: "Zuletzt hatten wir immer mal Phasen, wo wir zu unkonstant waren und dem Gegner Luft gelassen haben. Das sollte uns in den Play-offs nicht passieren."

Klare Ansage: "Wir sind bereit!"

Unisono beteuern Obst und Lucic, dass die Mannschaft, in der lediglich Nick Weiler-Babb derzeit nicht ganz fit ist, bereit sei für das Saisonfinale. Headcoach Pablo Laso sieht es ähnlich: "Es kann alles passieren, aber wir sind bereit. Das macht mich selbstbewusst." Trotzdem erinnert er an die vergangene Saison, als mit Ulm am Ende der Siebte der Hauptrunde den Meisterpokal in die Höhe recken durfte: "Das beste Team übers ganze Jahr gesehen war Bonn. Ulm war Siebter und ist Meister geworden. Sie waren bereit. Damit ist alles gesagt."