FC Bayern Frauen jubeln auf Rathausbalkon - Straus verlängert

Der Münchner Rathausbalkon war dieses Mal exklusiv für die Fußballfrauen des FC Bayern reserviert, da die FCB-Männer keinen Titel holen konnten. Nach dem Empfang bei Oberbürgermeister Dieter Reiter, bei dem das Team von Alexander Straus für den erneuten Gewinn der Meisterschaft geehrt wurde, präsentierten die Meisterinnen um Kapitänin Glódís Perla Viggósdóttir den Fans die gewonnene Trophäe.

"Es ist eine gute Tradition, dass eine deutsche Meistermannschaft auf den Balkon geht und sich mit der Meisterschale präsentiert", sagte Reiter. Der 66-Jährige äußerte die Hoffnung, im kommenden Jahr wieder die Männer- und die Frauen-Mannschaft des FC Bayern als Meister ehren zu können.

"Ich gratuliere von Herzen. Es war eine Supersaison. Ihr habt kein Spiel verloren, das ist etwas, was es im Fußball höchst selten gibt, eigentlich nie" Oberbürgermeister Dieter Reiter

Die Spielerinnen inspirieren über den Platz hinaus

Die Bayern-Frauen hatten am Pfingstmontag die Meisterschale entgegengenommen, nachdem das Team am 22. und letzten Bundesliga-Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 4:1 gewonnen hatte.

Für Vereinspräsident Herbert Hainer lässt die Bilanz "keine Zweifel, dass diese Mannschaft es mehr als verdient hat. Eine meisterliche Saison, keine Niederlage, 19 Siege, drei Unentschieden, sieben Punkte vorm Tabellenzweiten Wolfsburg - und ein Punkt mehr als in der Vorsaison. Diese Zahlen sagen alles", so der 69-Jährige in seiner Rede. "Diese Frauen und Mädels wirken auch über den Platz hinaus, sie inspirieren." Die Spielerinnen seien Vorbilder für andere.

Dabei steckte Hainer gleich ein neues Ziel für die Meisterinnen: "Die Titelverteidigung ein drittes Mal hintereinander ist ein unheimlicher Anreiz", so der FCB-Präsident beim Blick auf die kommende Saison.

Straus verlängert und sieht noch "sehr viel Potenzial"

In der nächsten Spielzeit wird weiter Straus die FCB-Frauen zu den angestrebten Titel national und international coachen. Er verlängerte seinen Vertrag am Dienstag bis 2026. "Das ist ein sehr stolzer Moment für mich, hier beim FC Bayern verlängern zu können. Ich bin fest überzeugt von dem Projekt, das wir hier vor zwei Jahren gestartet haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber wir haben noch sehr viel Potenzial", sagte der Norweger.