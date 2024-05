Basketball-Play-offs: FC Bayern gleicht gegen Ludwigsburg aus

Der FC Bayern ist zurück in der Favoritenrolle und hat das zweite Duell in der Best-of-Five-Serie gegen Ludwigsburg mit 83:67 (43:33) souverän gewonnen. Damit haben die Münchner im Viertelfinale der Basketball-Playoffs ausgeglichen. Nach der überraschenden Niederlage in der ersten Partie steht es nun 1:1.

Bonga, Melson und Edwards zeigen ihre Klasse

Nachdem die Basketballer des FC Bayern, die die reguläre Saison auf Platz eins beendet hatten, im ersten Spiel eine Niederlage kassierten, zeigte das mit prominenten Spielern wie Andreas Obst, Isaac Bonga und Serge Ibaka besetzte Team die erwartete Reaktion. Zur Halbzeit führten die Bayern mit 43:33 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Zwar konnten sich die Gäste im ersten Viertel zunächst einen Vorsprung erarbeiten, doch die Münchner kamen insbesondere durch Isaac Bonga und Carsen Edwards zurück und drehten die Partie.

Im zweiten Viertel zogen die Gastgeber ein wenig davon, jedoch fanden auch die Ludwigsburger wieder Antworten, weshalb der Rückstand nicht höher ausfiel. Isaac Bonga (11) und Silas Melson (10) waren in der ersten Hälfte die erfolgreichsten Werfer der Partie.

Vorsprung weiter ausgebaut

Die Bayern agieren konzentriert und konnten die Halbzeitführung im dritten Viertel auf 64:46 weiter ausbauen. Entscheidend für den großen Vorsprung war vor allem die Effizienz von Downtown. Die Münchner stehen hier bei 47 Prozent, wohingegen Ludwigsburg nur 21 Prozent von Draußen treffen. Insbesondere Obst, Ibaka und Bonga waren zu stark für die Gäste, die jetzt ein kleines Wunder brauchten.

Das Wunder blieb aus. Die Bayern revanchieren sich für das verlorene Spiel im ersten Playoff-Viertelfinal und setzen sich mit einem klaren 83:67 durch.