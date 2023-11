FC Bayern erledigt Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht

Der FC Bayern München hat sich beim Tabellenletzten aus Köln keine Blöße gegeben. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann mit 1:0 (1:0) dank einer überzeugenden ersten Halbzeit, in der die Münchner deutlich mehr Tore erzielen hätten können. Durch den Sieg zog der Rekordmeister wieder vorbei an Bayer Leverkusen und übernahm die Tabellenführung.

Kane trifft schon wieder

Die Gäste, die Alphonso Davies schonten und mit Thomas Müller auf der Bank starteten, waren von Beginn an spielbestimmend und drängten auf die Führung. In der Anfangsphase scheiterte verfehlte Eric Maxim Choupo-Moting das lange Eck (5.), ehe Kölns Timo Hübers eine Hereingabe von Leroy Sané an den Außenpfosten des eigenen Tores grätschte (6.).

Letzterer sollte nur Sekunden später die nächste Chance für die Münchner haben. Nach Traumpass von Harry Kane zielte Sané zu mittig auf Keeper Marvin Schwäbe (7.). Nach 20 Minuten fiel dann die Führung für das Team von Trainer Tuchel. Sané schickte Choupo-Moting, dessen Versuch der Kölner Chabot noch auf der Linie klärte. Gegen den Nachschuss von Kane aufs leere Tor, war er aber machtlos. Es war bereits Kanes 18. Saisontreffer. Damit hat er doppelt so viele Tore erzielt wie der gesamte 1. FC Köln.

Der Rekordmeister präsentierte sich sehr spielfreudig und hätte die Partie zur Pause entscheiden können, wahrscheinlich sogar müssen. Choupo-Moting verpasst den Doppelschlag (22.). Kurz darauf schob Sané den Ball knapp am Tor vorbei (28.). Die Kölner konnten sich bei ihrem Schlussmann bedanken, der vor der Pause noch einen Drehschuss von Coman parierte.

FC Bayern verpasst die Entscheidung

So viel die Zuschauer im ausverkauften Müngersdorfer Stadion im ersten Durchgang geboten bekommen hatten, so wenig hatten die Akteure für die zweiten 45 Minuten im Repertoire. Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe Sanés Schuss nach einer Flanke von Coman gerade noch geblockt wurde (77.). Die anschließende Ecke wurde auf Coman verlängert, der den Ball aus kurzer Distanz an die Latte köpfte (79.). In der Schlussphase warf Köln noch einmal alles nach vorne, ohne das Tor von Manuel Neuer ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Tuchel verzichtet überraschend auf Wechsel

Überraschenderweise ließ Trainer Tuchel sein Wechselkontingent unberührt und wechselte kein einziges Mal. Und das, obwohl er sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zum wiederholten Mal über den eng getakteten Spielplan und die damit verbundene Mehrbelastung für seine Spieler beschwert hatte. Nach dem Spiel lieferte der Trainer die Erklärung.

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern in der Champions League den FC Kopenhagen.