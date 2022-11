Spielt Müller oder Füllkrug gegen Costa Rica? - "Doofe Frage"

Am Donnerstag um 20 Uhr (Livereportage bei BR24 Sport) ist Anpfiff für das wichtige Gruppenspiel gegen Costa Rica - die DFB-Elf muss gewinnen, gleichzeitig muss Spanien im parallel stattfindenden Spiel gegen Japan Schützenhilfe leisten, damit für die deutsche Nationalmannschaft nicht - wie schon 2018 in Russland - in der Vorrunde Schluss ist.

Welche Elf wird Bundestrainer Hansi Flick auf das Feld schicken? Spielt Thomas Müller oder Niclas Füllkrug von Beginn an? Der Weltmeister von 2014 ist mit 118 Länderspielen der Erfahrenste im Team - und mit 44 Toren auch der Treffsicherste. Füllkrug gab erst kurz vor der WM gegen den Oman sein DFB-Debüt, absolvierte bislang drei Spiele und traf zweimal - mit seinem Tor zum Endstand gegen Spanien (1:1) bewahrte er die DFB-Auswahl vor der zweiten Niederlage im zweiten Spiel in Katar.