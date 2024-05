Entwarnung bei Jamal Musiala: EM nicht in Gefahr

Musiala plagen seit geraumer Zeit eine hartnäckige Kniebeschwerden. Erst hatte er mit einer Sehnenreizung im linken Knie zu kämpfen, dann mit einer Entzündung. Nach eigenen Worten spielte Musiala teilweise unter Schmerzen. Im Halbfinalrückspiel der Champions League bei Real Madrid musste der 21-Jährige in der 85. Minute ausgewechselt werden. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) stand er gar nicht im Kader.

Belastungen während der EM-Vorbereitung kein Problem

Mehrere Zeitungen mutmaßten daraufhin, ob womöglich die EM-Teilnahme des deutschen Hoffnungsträgers auf der Kippe stehe. Dies ist nach Informationen von BR24Sport nicht der Fall. Musiala werde zwar am letzten Bundesliga-Spieltag in Hoffenheim nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Bis zum Auftakt der EM-Vorbereitung werde er aber fit und voll belastbar sein.

Der gebürtige Stuttgarter werde sich nach Saisonende individuell auf das EM-Trainingslager in Blankenhain im Weimarer Land vorbereiten. Für die Belastungen in der heißen EM-Vorbereitungsphase gebe es derzeit keinerlei Bedenken.

Bundestrainer Nagelsmann plant fix mit Musiala

Der offensive Mittelfeldspieler, der bisher auf 26 A-Länderspiele für Deutschland kommt, spielt eine tragende Rolle in den Planungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der den vorläufigen EM-Kader am Donnerstag in Berlin (ab 13 Uhr live im BR24Sport Livecenter) bekanntgeben wird. Vorab waren und werden vom DFB Namen einzelner Spieler veröffentlicht, die bei der EM (14. Juni bis 14. Juli) dabei sein werden. Bisher sind das Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München).