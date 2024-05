EM-Pokal in München - Vorfreude auf die UEFA EURO 2024 steigt

Im Rahmen der sogenannten Trophy Tour ist der EM-Pokal in diesen Tagen in München zu bestaunen. In der Münchner Arena, in der sechs EM-Spiele - darunter das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni - stattfinden, präsentierte Maskottchen Albärt den Pott, den eine deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal 1996 gewinnen konnte.

Söder: "Maximale Konzentration" auf Sicherheit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ließ es sich nehmen, den Pokal mal anzufassen. Ansonsten ging es ihm vor allem um die Sicherheit während des vierwöchigen Turniers: "Ich glaube, dass Bayern ein sehr sicheres Land ist - wohl mit das sicherste in Deutschland und vielleicht in Europa", sagte der CSU-Politiker und ergänzte: "Deshalb haben wir gewisse Erfahrungen mit Großereignissen. Wir konzentrieren uns da maximal drauf, damit die Sicherheit groß ist, aber auch die Freude."

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm, Ex-Bundesliga-Kicker Andreas Görlitz oder ARD-Fußballexperte Thomas Broich sind optimistisch, dass in Deutschland wieder eine Fußballeuphorie entfacht werden kann. Damit es so kommt - darin sind sich auch alle einig - müsste die deutsche Nationalmannschaft aber möglichst weit kommen beim Turnier im eigenen Land.