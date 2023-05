Eliasch plant Ski-Revolution: Zu Olympia und WM bald FIS-Games?

Aktuell kämpfen die Ski-alpin-Fahrer wie Thomas Dreßen um Weltcup-Punkte, alle zwei Jahre um Titel bei der Weltmeisterschaft und alle vier Jahre warten als Highlight die Olympischen Spiele. Johan Eliasch, der Präsident des Weltskiverbandes FIS, will diese Reihe nun um ein weiteres Event erweitern. Ab 2028 könnten so die sogenannten "FIS-Games" stattfinden - immer dann, wenn keine WM oder Olympia ist.

Zumindest kündigte die FIS nun dieses Vorhaben vor ihrem 54. Kongress an. Bis zum 1. November dieses Jahres könnten demnach interessierte Veranstalter laut offiziellem Fahrplan eine Absichtserklärung abgeben. Der Gastgeber der ersten Fis-Spiele 2028 soll dann im Frühjahr 2024 vom Fis-Rat gewählt werden.

Eliasch sieht keine Gefahr der Übersättigung

Gehen die Pläne auf, könnte der kommende Winter also der letzte sein ohne Ski-Großereignis. 2025 messen sich die Alpinen bei der WM in Österreich, 2026 stehen die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Kalender. 2027 findet die Ski-WM im schweizerischen Crans-Montana statt. 2028 könnte es dann zur Premiere der "FIS-Games" kommen.

Eine Übersättigung sieht der Präsident Johan Eliasch, in seiner Funktion ohnehin sehr offen für neue Vermarktungsmöglichkeiten, nicht: "Im Eishockey gibt es jedes Jahr Weltmeisterschaften. Wimbledon findet auch jedes Jahr statt, das Masters im Golf auch. Dieses Problem sehe ich nicht", sagte er im Februar 2023 im Gespräch mit dem Schweizer "Blick".

16 Tage ein "bahnbrechendes Fest"

In seiner Pressemitteilung gerät Eliasch jedenfalls schon einmal ins Schwärmen: "Die FIS-Spiele werden die größte aller Schneesportveranstaltungen sein; ein bahnbrechendes Fest, das die FIS-Familie wie nie zuvor zusammenbringt. An 16 Tagen werden die Spiele die größten Talente der olympischen und nicht-olympischen Sportarten zusammenbringen – und natürlich auch der Para-Sportarten. Von Alpin über Freestyle, Freeski und Snowboard bis hin zu Nordisch, Telemark, Speed Skiing und Freeride werden die weltbesten Athleten ihr Können vor einem globalen Publikum präsentieren."

Die FIS-Games würden daher die gesamte Bandbreite des alpinen Ski- und Snowboardsports abdecken wie eine Art Mini-Olympiade. Die Pläne sind vergleichbar mit den European Championships in München im vergangenen Jahr. Als Austragungsort würde die FIS aus Gründen der Nachhaltigkeit auf bereits bestehende Stätten zurückgreifen.