Eishockey-WM: Deutschland verliert erneut knapp

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Finnland und Lettland auch das zweite Vorrundenspiel knapp verloren. In Tampere unterlag die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis Gastgeber Finnland am Samstag 3:4 (1:1, 2:2, 0:1).