Eishockey: John Jason Peterka - der Lausbub im deutschen Team

Ein verschmitztes Lächeln im Gesicht, die Frisur immer ein wenig strubbelig. Das ist Jason Peterka. "Er ist ein witziger Typ, er gefällt mir von seiner Art", sagt Bundestrainer Harold Kreis im Interview mit BR24Sport. "Schlitzohr" sei die richtige Beschreibung, findet Kreis, doch "wenn es drauf ankommt, wenn's darum geht, Offensive zu kreieren, nimmt er es sehr ernst". Beim letzten Testspiel vor der WM am Dienstag gegen die USA hat er ahnen lassen, was er draufhat. Peterka traf beim 3:6 zum zwischenzeitlichen 2:3 - und das vor den Augen seiner Familie.

Auftritt in München Rückkehr zu den Wurzeln

Für den gebürtigen Münchner war der Auftritt am Oberwiesenfeld die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Der inzwischen 21-Jährige verließ vor zwei Jahren den EHC Red Bull München und wechselte in die beste Liga der Welt - die NHL - zu den Buffalo Sabres. "Es hat super Spaß gemacht, beim Einlaufen die Fans und die Trommeln zu hören. Das vermisst man wirklich drüben und es war richtig schön, wieder hier zu sein", freut sich Peterka nach dem Spiel in seinem alten Wohnzimmer am BR24Sport-Mikrofon.

Peterka drückt die Hantelbank

Dabei startete sein Abenteuer "drüben" etwas holprig. Peterka war hauptsächlich in Farmteams unterwegs. Ihm fehlte die nötige Physis, wie er offen zugibt: "Ich war damals noch ein Jugendlicher, der nicht voll ausgewachsen war, und in den letzten zwei Jahren war ich viel im Kraftraum, weil ich gemerkt habe, wenn du gegen die besten Spieler der Welt ankommen willst, musst du körperlich stark sein."

Gegner auf dem Bierdeckel ausspielen, konnte er schon als 18-Jähriger in München. Jetzt kommt noch deutlich mehr Wucht dazu und mit 21 Jahren ist er schon einer der Leader. "In den letzten Jahren bin ich aus meiner Komfortzone rausgegangen, weg von zuhause auf einen anderen Kontinent, musste auf mich selber schauen und mich drüben irgendwie durchsetzen." Das scheint ihm gut getan zu haben. In seiner zweiten Saison erzielte er zwölf Tore in 77 Spielen für die Sabres. Die gute Form möchte er auch bei der WM zeigen. "Ich habe gesehen gegen Ende hin, dass ich körperlich noch relativ fit bin, obwohl ich so viele Spiele gespielt habe und dann war das keine Frage, dass ich zur Nationalmannschaft dazustoßen werde."

Peterka: "Ich mag Druck"

Bei der WM hat Peterka einiges vor mit deutschen Team. Die entstandene Erwartungshaltung sieht er gelassen: "Ich mag Druck, dass Leute was von mir erwarten. Meine Erwartung an mich sind auch sehr hoch, deswegen freu ich mich einfach." Am Freitag startet Deutschland in die WM mit die Spiel gegen Schweden. Am Samstag trifft das DEB-Team auf Finnland. Dann wird es auch auf JJ Petarka ankommen.