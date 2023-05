Eishockey-WM - der Traum vom deutschen Überraschungs-Coup

Die WM-Favoriten sind die üblichen Verdächtigen

Und bei der 2023er-WM vom 12. bis zum 28. Juli in Finnland und Lettland? In der Weltrangliste der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF stehen die seit Jahren bekannten Topteams an der Spitze. Finnland, Kanada, Russland, USA, Schweden und Tschechien belegen die Plätzen eins bis sechs. Das letzte Mal, dass ein Team jenseits dieses illustren Sextetts den WM-Titel holen konnte, war 2002.

Deutschland wie einst die Slowakei?

Damals triumphierte die Slowakei, durchaus überraschend. Der Sieg des 5,5-Millionen-Einwohner-Landes könnte aber vielleicht auch eine Blaupause für die deutsche Auswahl sein. Die Slowakei geht als Geheimfavorit und Weltranglisten-Achter ins Turnier. Deutschland steht nur einen Platz dahinter auf Rang neun.