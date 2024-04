Frage der Woche: Ist Rangnick der Richtige für den FC Bayern?

Thomas Tuchel muss nach der Saison gehen, Julian Nagelsmann kommt nicht zurück, Xabi Alonso hat dankend abgesagt – jetzt steht Ralf Rangnick ganz oben auf der Kandidatenliste beim Deutschen Meister.

Petition gegen Rangnick und erfahrener Reformer

Der Nationaltrainer der Österreicher ist der derzeit heißeste Kandidat auf den Trainerjob bei den Bayern. Rangnick hat viel Erfahrung in der Bundesliga und auch im Ausland gesammelt, allerdings bis auf den DFB-Pokal noch keine Titel gewonnen. Zudem hat der 65-Jährige bei seiner Arbeit gerne alle Fäden selbst in der Hand, was bei den Bayern so nicht gehen wird und Ralf Rangnick war in der Vergangenheit nicht gerade auf Schmusekurs mit Uli Hoeneß.

Einige Fans halten den erfahrenen Trainer und Reformer für den geeigneten Mann, um den Umbruch beim angeschlagenen Rekordmeister voranzutreiben. Zeitgleich hat eine Petition gegen die Personalie bereits knapp 12.000 Stimmen gesammelt.

Die Frage der Woche

Trainerkarussell FC Bayern: Ist Ralf Rangnick der Richtige für die Münchner?

