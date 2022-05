EHC München verliert zweites Playoff im Finalkrimi

Die Eisbären Berlin haben in der hitzigen Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen den EHC Red Bull München ausgeglichen. Der Vorjahreschampion gewann am Sonntag das zweite packende Playoff-Duell erst nach zweimaliger Overtime mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) und kann am Montag (19.30 Uhr) in eigener Halle vorlegen.

Damit haben beide Mannschaften in dieser Endspielserie je einen Auswärtssieg zu verbuchen. Das erste Finalspiel hatte der EHC München bei den Eisbären Berlin mit 4:3 gewonnen.

Kampfbetontes erstes Drittel mit zwei Treffern hintereinander

Die Gastgeber vom EHC waren in der Anfangsphase leicht überlegen, münzten die optischen Vorteile jedoch nicht in echte Torchancen um. Als sich die Eisbären gerade zurechtgefunden hatte, gelang dem Münchner Trevor Parkes (13.) der Führungstreffer. Leo Pföderl brauchte aber nur wenige Sekunden, um den Ausgleich (13.) zu markieren. In der Folge drückten die Gäste zwar zunehmend auf den zweiten Treffer. Der intensive und kampfbetonte erste Spielabschnitt endete aber mit dem 1:1-Unentschieden.

Zweiter Spielabschnitt ausgeglichen

Zu Beginn des zweiten Drittel spielten die Teams vorerst auf Fehlervermeidung. Ein Großteil der Aktionen fand in der neutralen Zone statt. Danach wurde das Geschehen auf dem Eis von zahlreichen Powerplay-Situationen geprägt, wovon aber beide Mannschaften noch nicht profitieren konnten.

Berlin legt vor, später Ausgleichstreffer und eine Rauferei

Gleich zu Beginn des letzten Drittels nutzte Berlin die noch bestehende Überzahl aus. Frans Nielsen (41.) brachte die Hauptstädter in Führung. Danach rannte das Team von Don Jackson den überlegen agierenden Berlinern lange hinterher. Wie aus dem Nichts gelang Trevor Parkes (58.) der späte Ausgleichstreffer. Danach flogen die Fäuste zwischen Patrick Hager und Manuel Wiederer. Beide kassierten dafür fünf Minuten und eine Spieldauer-Disziplinarstrafe,