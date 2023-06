> Sport > DSV-Coach Frenzel will Kumpel Weber "zittern" lassen

DSV-Coach Frenzel will Kumpel Weber "zittern" lassen

Kaum war Eric Frenzel mit Tränen verabschiedet worden, wechselte der erfolgreichste Kombinierer der Geschichte die Seiten. Als neuer Coach des DSV-Teams will Frenzel seinen Ex-Kollegen in der Vorbereitung so richtig einheizen.