DFB-Pokal-Blamage: Fürth scheitert überraschend in Homburg

Alexander Zorniger setzte sich zur Halbzeit neben seinen Co-Trainer auf die Auswechselbank der SpVgg Greuther Fürth und verharrte dort erst einmal ein Weilchen. Erst danach ging der Fußball-Trainer in die Kabine. Vermutlich auch, um diese ersten 45 Minuten und die damit verbundene Wut in Homburg sacken zu lassen. Denn das war gar nichts, was seine Zweitliga-Profis in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen den saarländischen Viertligisten gezeigt hatten: 0:1 stand es aus der Sicht der Fürther zu diesem Zeitpunkt.

In der Kabine dürfte es deshalb trotz Zornigers anfänglicher Ruhe laut geworden sein, nachdem sein Team gegen das klassenschwächste dieser Runde hinten lag. Letztlich half aber auch diese Ansprache nichts mehr, um eine absolute Pokal-Überraschung abzuwenden. Der Viertligist aus dem Saarland setzte sich verdient 2:1 (1:0) gegen Fürth durch. Erneut scheitern die Franken damit an einem unterklassigen Team - nachdem im Vorjahr beim damaligen Fünftligisten Stuttgarter Kickers und vor zwei Jahren beim Viertligisten SV Babelsberg Schluss war.