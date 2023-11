DFB-Pokal-Achtelfinale: 1. FC Nürnberg trifft auf Kaiserslautern

Als einziger bayerischer Vertreter steht der 1. FC Nürnberg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Dort erwartet die "Clubberer" erneut ein Zweitligaduell: In der dritten Pokalrunde trifft das Team von Trainer Cristian Fiél auf den 1. FC Kaiserslautern.

Angstgegner Lautern?

Die Nürnberger dürften keine gute Erinnerung an den Gegner haben. 2019 schied der FCN im Elfmeterschießen des DFB-Pokals gegen Lautern aus. Der letzte Sieg des Clubs gegen den FCK liegt bereits über sechs Jahre zurück. Am 30. Juli 2017 gewannen die Franken mit 3:0.

Das Spiel findet am 05. oder 06. Dezember im Fritz-Walter-Stadion statt. Nürnberg hatte sich am Mittwoch den Sieg in der Verlängerung gegen Hansa Rostock erkämpft (3:2) und sich damit den Einzug in die nächste Pokalrunde gesichert.

Saarbrücken gegen Frankfurt

Bayern-Besieger 1. FC Saarbrücken trifft im Ludwigspark auf den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt.