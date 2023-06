Flick sucht Stimmungsaufheller gegen Polen

Flick hält an Plan fest

Wo setzt Hansi Flick nun an? Erste Adresse ist die weiterhin wacklige Defensive. Das Experiment Dreierkette gegen die Ukraine ging daneben, nun sind sowohl neues Personal als auch die Rückkehr zur Viererkette denkbar. Auch die Bayern-Achse aus Leon Goretzka und Joshua Kimmich gibt keine Stabilität. BVB-Abräumer Emre Can stünde bereit.

Eine EM-reife Mannschaft wird Flick frühestens beim Länderspiel-Doppelpack im September anfangen zu formen. Bis dahin wird fleißig probiert und getestet, so sieht es sein immer wieder beteuerter "Plan" vor. Doch in Polen (Freitag, 20.45 Uhr/ live in der ARD und in der Mediathek) und gegen Kolumbien (Dienstag, 20.45 Uhr) will die deutsche Öffentlichkeit endlich einen, wenn nicht sogar mehrere Schritte in die richtige Richtung sehen.