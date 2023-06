Neuer Lehrer-Präsident fordert "Zeitenwende" an Schulen

Als die Wahl vorbei ist, werden erst einmal Termine ins Handy eingetippt – die Nachfrage nach Interview-Terminen ist groß: Stefan Düll ist in Berlin zum neuen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands gewählt worden. Damit bleibt das Amt in bayerischer Hand. Düll, Schulleiter in Neusäß im Landkreis Augsburg, folgt auf Heinz-Peter Meidinger, ehemaliger Schulleiter im niederbayerischen Deggendorf. Meidinger hat sich nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt.

Bildungswesen: Von Lehrermangel bis zu sinkenden Schulleistungen

Ab 1. Juli übernimmt Düll, der "Anwalt aller Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler" sein will, wie er sagt. Ab dann ist er an der Spitze aber auch mit einem Bildungswesen konfrontiert, das geprägt ist vom Lehrermangel, der Integration ausländischer Schüler und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Erst eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt zudem: ein Viertel der Viertklässler kann nicht gut lesen – die Leistungen sinken.

Düll ist noch nicht offiziell im Amt, findet aber klare Worte: Er fordert eine "Zeitenwende" im deutschen Schulwesen – ein Begriff, den Bundeskanzler Olaf Scholz geprägt hat: "Wir müssen eine Zeitenwende machen – und wenn der Kanzler von einem 'Doppel-Wumms' spricht, soll er ihn uns auch geben und mit Länderchefs gemeinsam gestalten: Bessere Bedingungen für Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler."

Sanierungsstau und schleppende Digitalisierung an Schulen als Herausforderung

Die räumlichen Bedingungen seien "unterirdisch", so Düll – hinzu kommen die schleppende Digitalisierung oder auch der Sanierungsstau an Schulen. Herausforderungen für den neuen Lehrer-Präsidenten, mit denen bereits sein niederbayerischer Vorgänger Heinz-Peter Meidinger zu kämpfen hatte. Der zieht zum Ende seiner Amtszeit ein kritisches Resümee: "Bildungspolitik – man könnte manchmal fast verzweifeln, wenn man sagt: Was hat sich eigentlich verbessert? Wir haben teilweise die gleichen Probleme wie noch vor 20 oder 30 Jahren – ungelöst: Vergleichbarkeit von Abiturprüfungen oder Schulabschlüssen."

Corona und die veränderte Rolle des Lehrer-Präsidenten

Vor allem die Corona-Pandemie hat das Versagen der Schulpolitik drastisch offengelegt, wie etwa die verschleppte Digitalisierung. Die Pandemie hat aber auch die Rolle und Bedeutung des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands verändert: Meidinger beispielsweise war einer der gefragtesten Männer – einer, der für jede Fernseh-Live-Schalte zu haben war; seine Handynummer steht bis heute für jeden einsehbar im Internet.

Während der Pandemie wurde deutlich, dass alle Bundesländer mit denselben Problemen an Schulen konfrontiert seien, so Meidinger heute. Nicht nur der Lehrerverband gewann an Präsenz, sondern auch Elternverbände sowie die Bundesschülerkonferenz. "Das hat sich fortgesetzt – wir sehen, dass bei der Digitalisierung ohne Bund nichts geht. Wir sehen auch beim Lehrkräftemangel: Ein Land allein wird das nicht lösen. Deswegen ist eine bundesweite Vertretung wichtiger geworden als früher."

Gegen Lehrermangel: Wertschätzung und Werbung für Beruf

Die übernimmt jetzt Stefan Düll – eines ist ihm bei "all den Schreckensmeldungen" über Schulen aber besonders wichtig: Lehrerinnen und Lehrer leisteten Enormes – "da erwarte ich, dass die Politik Wertschätzung zeigt." Dem Lehrermangel, der die größte Herausforderung für die Zukunft darstelle, könne man nur begegnen, indem deutlich gemacht werde: Der Lehrer-Beruf sei ein "toller Beruf, der Freude macht", so Düll.