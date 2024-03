Der FC Bayern der Zukunft - wer soll bleiben, wer kann gehen?

Der FC Bayern erlebt eine Saison, die phasenweise an einen Albtraum erinnert. Das "Mia san mia" scheint verschollen, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wird die Gravur auf der Meisterschale wohl nicht "FC Bayern" sein. Im DFB-Pokal ist der Rekordsieger schon lange draußen, an einen Champions-League-Triumph glauben nur die kühnsten Optimisten.

Eine Einkaufstour wie 2012?

Als die Münchner zum letzten Mal ohne Titel blieben, startete der Klub eine große Einkaufstour. Es kamen Javi Martínez und Dante für die Abwehr, Xherdan Shaqiri im Mittelfeld, Mario Mandzukic und Claudio Pizarro für das Sturmzentrum, daneben Perspektivspieler Emre Can und Mitchell Weiser, der aber sofort wieder verliehen wurde. Gehen mussten damals Routinieres wie Ivica Olic oder Danijel Pranjic - weil Verträge ausliefen.

Es ist fast sicher, dass der FC Bayern die bevorstehende Sommerpause nutzen wird, um sein Team ähnlich radikal umzubauen. Der neue Sportdirektor Max Eberl hat dies bereits angekündigt. Zunächst soll ein neuer Trainer her, dann die zu diesem passenden Spieler. "Nachhaltigkeit" und "Wiedererkennbarkeit, auch für die Fans" versprach Eberl.

Was ebenfalls klar ist: Ohne Routiniers wird es nicht gehen, Eberl wird aber wohl stärker als seine Vorgänger auf die eigenen Talente im Kader setzen. Das erste Signal kam deutlich: Mit dem 18-jährigen Mathys Tel wurde die Zusammenarbeit vorzeitig bis 2029 verlängert - Eberl zeigt, wie er sich das Team der Zukunft vorstellt.

Nübel, de Ligt, Musiala, Tel - die neue FC-Bayern-Achse?

Die aktuelle Bayern-Achse, je nach Tages-Aufstellung, setzt auf die Köpfe Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Harry Kane. Eine Achse jenseits der 30er oder knapp davor (Kimmich). Immerhin hat der FC Bayern in der Innenverteidigung schon einen Verjüngungsprozess gestartet. Die möglichen FC-Bayern-Köpfe der Zukunft könnten beispielsweise Alexander Nübel, Matthijs de Ligt, Jamal Musiala und der gerade verlängerte Tel sein.

Dazu noch einige Routiniers, einen unverändert gesuchten erfahrenen "Sechser" im Mittelfeld und das Eberle-Puzzle nimmt konkrete Formen an. Allerdings: Ob Spieler wie Davies, Kimmich und Goretzka bleiben, ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Auch der Musiala-Verbleib ist gerüchteweise noch lange nicht sicher.

Die Frage der Woche

Für wen könnte es eng werden, und wen müssen die Bayern unbedingt halten? Und wer wäre als Neuzugang top im roten Dress? Was muss sich ändern am Bayernkader – wer soll bleiben, wer kann gehen?

Diskutieren Sie hier in den Kommentaren des Artikels oder auf Facebook bei BR24 Sport mit. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 9. März, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.