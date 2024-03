Ein FC-Bayern-Kandidat weniger: Hoeneß verlängert in Stuttgart

FC Bayern schaut in die Röhre

Hoeneß' Leistung in Stuttgart ist natürlich auch großen Fußballklubs nicht verborgen geblieben. Speziell sein ehemaliger Arbeitgeber FC Bayern galt zuletzt - nach der verkündeten Trennung von Thomas Tuchel zum Saisonende - auch als ein möglicher neuer Arbeitgeber. Allerdings hatten sich weder der Verein noch Hoeneß zu den Spekulationen geäußert.

Hoeneß: "VfB Stuttgart bedeutet Emotion"

Sebastian Hoeneß ist gebürtiger Münchner, hat in der Jugend aber unter anderem selbst für den VfB Stuttgart gespielt, mit der U17 war er Deutscher Meister. "Der VfB bedeutet für mich Emotion", wird Hoeneß in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen. Unser Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten, um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren."