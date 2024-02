CL-Achtelfinale: Lazio Rom - FC Bayern in der Radioreportage

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Der FC Bayern ist am Mittwoch in der Champions League gefordert. Damit Trainer Thomas Tuchel nicht wackelt, muss im Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom ein Sieg gelingen. BR24Sport überträgt die Partie ab 21 Uhr live in der Radioreportage.