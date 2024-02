Klaus Augenthaler: "FC Bayern spielt zu viel Tikitaka"

Was muss der FC Bayern ändern?

Die Voraussetzungen, dass der FC Bayern in der aktuellen Saison doch noch die Meisterschaft holt, sind bei den Münchnern laut Augenthaler immer noch vorhanden. "Ich glaube nach wie vor, der FC Bayern hat den besten Kader in der Bundesliga", sagt der 66-Jährige: "Aber Fußball ist ein Mannschaftssport."

Problem 1: Eine Mannschaft, die keine ist

Da war das M-Wort: die Mannschaft, Problem und mögliche Lösung gleichermaßen. Die aktuelle Kritik an Trainer Thomas Tuchel will Augenthaler als Außenstehender nicht beurteilen: "Man kann das eine oder andere nicht verstehen, aber es steht mir nicht zu."

Stattdessen zurück zum Team, zur Mannschaft. Augenthaler hat das Abschlusstraining vor dem Leverkusen-Match verfolgt. "Da steht eine Mannschaft auf dem Platz - die will es wissen", so sein Urteil danach. Was später dann in Leverkusen passierte, stimmt auch Augenthaler nachdenklich.

"Im Traing war Leben in der Truppe. Aber wenn man das Spiel anschaut ... da stimmt irgendwas nicht ... aber es steht mir nicht zu zu sagen, da wird nicht die gleiche Sprache gesprochen", sagte Augenthaler.

Keine Achse, keine Führungsspieler

Was fehlt auf dem Platz, sind Führungsspieler, vorne wie hinten, eine "Achse". Routinieres, die eine solche bilden könnten wie Thomas Müller und Joshua Kimmich, saßen zu Spielbeginn im Rheinland auf der Bank.

Außerdem: "Jede Mannschaft braucht einen aggressiven Führungsspieler", sagt Augenthaler. Dayot Upamecano oder Matthis de Ligt könnte seiner Meinung nach in diese Rolle schlüpfen, weil sie die Qualität haben.

Aber werden sie auch akzeptiert? Torwart Manuel Neuer hält Augenthaler für nicht ideal. "Du brauchst einen hinten, der die Kommandos gibt. Beim Torwart ist es immer schwierig." Die fehlende Abstimmung habe sich beispielsweise beim 0:1 bemerkbar gemacht: Keine Verteidiger geh zum Einwurf, fünf Spieler stünden nur im Sechzehnmeterraum herum, aber ohne Abstimmung.

Problem 2: Zu viel Tikitaka, zu wenig hohe Bälle

Das zweite große Problem des FC Bayern sieht er in der aktuellen Spielweise, die wenig an den Kader angepasst sei. "Sie spielen zu viel Tikitaka, das hat damals Guardiola eingeführt", kritisierte Augenthaler.

Zwar lehnte er nicht grundsätzlich den Ballbesitzfußball ab. Aber "es könnte ruhig mal ein langer Ball gespielt werden", weil man mit dem 1,88 Meter großen Stürmer Harry Kane einen idealen Verwerter im Kader habe. Kane kam in Leverkusen in der ersten Hälfte gerade mal auf ernüchternde sieben Ballkontakte.

"Harry Kane muss gefüttert werden, Harry Kane wartet auf Flanken", so Augenthaler. Daneben besitzen die Bayern "Außenspieler, die kaum zu halten" seien wie Leroy Sané. Ein weiteres Argument, mehr Flexibilität ins mitunter sehr statische bayerische Spiel mit wenig Torgefahr zu bringen.