Champions League: Hummels kann mit dem BVB Geschichte schreiben

Die Absage von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Mats Hummels richtig wehgetan. Die Europameisterschaft im eigenen Land findet ohne den Dortmunder Innenverteidiger statt. Und das, obwohl der 35-Jährige in Topform ist und den BVB erst dank seiner überragenden Leistungen im Viertel- und Halbfinale ins Finale der Champions League (Samstag, 21 Uhr) geführt hat.

Mats Hummels - Krönung zum Abschied?

Es ist wohl die letzte Chance auf diesen Titel für Hummels, dem der Triumph in der Königsklasse bisher sowohl mit dem BVB als auch mit dem FC Bayern München, für den er 2007 und dann noch einmal von 2016 bis 2019 spielte, verwehrt blieb. Nach dem geplatzten EM-Traum setzt der Sohn der ehemaligen Münchner Sportjournalistin Ulla Holthoff und des Spielerberaters Hermann Hummels voll auf die Karte Champions League.

"Wir wollen Großes leisten, dazu sind wir bereit", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug der Mannschaft nach London. "Wir haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben."

Was für den Verein gilt, der den Henkelpott das bisher einzige Mal 1997 gewinnen konnte und danach, 2013 in Wembley, im Finale am FC Bayern scheiterte, gilt auch für Hummels sowie für Marco Reus. Beide würden ihre Karriere krönen, und mindestens für einen von beiden wäre es gleichzeitig der perfekte Abschied aus Dortmund.

Elf Jahre später: Zweite Finalchance in Wembley

Reus wird den Klub definitiv verlassen und wohl in die USA wechseln. Bei Hummels steht die Entscheidung noch aus, was nach diesem Samstag passiert: "Es gibt drei Optionen: BVB, Rücktritt - oder ein anderer Verein" so der Verteidiger. Nicht in Frage käme aus familiären Gründen ein Wechsel in die Ferne. "Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland", sagte er.

Spanien ist damit offenbar nicht gemeint, eher Italien, wie es gerüchteweise heißt. Im warmen Süden die Karriere ausklingen lassen, das hätte was. Mit der Champions-League-Krone würden sie Hummels in Dortmund wohl mit Ovationen und guten Wünschen dorthin ziehen lassen.