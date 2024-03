Champions League: FC Bayern - Lazio Rom in der Radioreportage

Letzte Titelchance Champions League

An die Deutsche Meisterschaft glauben nach dem 2:2 beim SC Freiburg nur noch die kühnsten Optimisten, die DFB-Pokal-Titelträume musste der FC Bayern schon im November vergangenen Jahres in Saarbrücken begraben. Bleibt also die Champions League, wenn sich der Rekordmeister die Spielzeit nicht erstmals seit der Saison 2011/2012 ohne Trophäe beenden will.

Finale in London

Die Achtelfinal-Sieger messen sich am 16. und 17. April 2024 im Viertelfinale, die Halbfinalpartien sind für den 7. und 8. Mai angesetzt. Das Champions-League-Finale findet in diesem Jahr am 1. Juni, einem Samstag, im Londoner Wembley-Stadion statt.