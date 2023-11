FC Bayern - Galatasaray live in der Radioreportage und im Ticker

16 Gruppenspiele hat der FC Bayern München in der Champions League in Serie gewonnen. Einsamer Rekord. Gegen den türkischen Rekordmeister soll nun der 17. Dreier in Folge hinzukommen. Die Mannschaft von Okan Buruk reist als Gruppenzweiter nach München. Dabei trennen die beiden Teams nach drei Spieltagen schon fünf Punkte voneinander. So könnten der FC Bayern mit einem Sieg den Gruppensieg fast schon klarmachen.