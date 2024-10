Last Minute: Bayern-Frauen drehen Partie in Leverkusen

Nach der Niederlage gegen Wolfsburg wollten sich die Münchenerinnen die Tabellenführung zurückholen, doch gegen Bayer Leverkusen lag das Team von Trainer Alexander Straus trotz Dominanz zunächst zurück. Dank eines späten Siegtreffers sind die Fußballerinnen des FC Bayern München an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Mit dem 3:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen schoben sich die Meisterinnen aus München wieder vor Eintracht Frankfurt auf Platz eins.

Bayer Leverkusen bestraft Chancenwucher

Die Münchenerinnen begannen überlegen und vergaben mehrere hochkarätige Torgelegenheiten durch Klara Bühl, Glodis Viggosdottir und Carolin Simon. Dass der Meister seine Chancen ungenutzt verstreichen ließ, bestraften die Leverkusenerinnen in der 20. Minute durch Cornelia Kramer.

In der zweiten Halbzeit glich Sarah Zadrazil in der 50. Minute für den FCB aus, ehe Julia Mickenhagen in ihrem zweiten Bundesliga-Spiel eine Minute später Leverkusen erneut in Führung brachte. Georgia Stanway glich in der 66. Minute per Elfmeter aus.

Später Sieg dank Talent

Zwanzig Minuten vor dem Spielende flog Leverkusens Mickenhagen mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl traf die erst 17 Jahre alte Alara Sehitler in der 90. Minute zum Sieg für die Münchenerinnen.

Damit zeigten die Frauen des FC Bayern eine starke Reaktion auf die erste Niederlage seit 44 Spielen gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche. Erst siegten sie in der Champions League mit 2:0 bei Juventus Turin, nun gelang der späte Lucky Punch gegen einen direkten Konkurrenten um die Tabellenführung.