FC-Bayern-Frauen verlieren in Wolfsburg - Sorge um Damnjanovic

Die Frauen des FC Bayern München haben im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen herben Dämpfer kassiert. Das Team von Alexander Straus verlor das Topspiel am Samstagabend beim VfL Wolfsburg mit 0:2 (0:1). Damit reißt auch die einmalige Erfolgsserie des deutschen Meisters, der nach 45 Bundesliga in Folge seine erste Niederlage kassierte.

Bühl trotz Niederlage "ein Stück weit zufrieden"

"Natürlich wollten wir einen Sieg mitnehmen, aber wir sind auch ein Stück weit zufrieden mit der Performance", sagte Klara Bühl bei der Sportschau: "Der Ball wollte nicht rein, da müssen wir das nächste Mal effizienter werden. Bei den Gegentoren haben wir unsere eigene Schuld." In der Tabelle rückt Wolfsburg, das in dieser Saison bereits in Frankfurt (0:3) und gegen Werder Bremen (3:3) gepatzt hatte, wieder auf einen Punkt an die Bayern heran.

Popps kleine Kampfansage: "Kann etwas Großes passieren"

VfL-Kapitänin Alexandra Popp war entsprechend gelöst: "Im Großen und Ganzen ist Bayern immer noch der Top-Favorit, aber man sieht, dass wir weiter dran sind und sie uns nicht weglaufen." Mit etwas Weitblick rief sie nun auch den Titelkampf wieder aus: "Wir sind nicht optimal in die Saison gestartet, aber gottseidank haben wir heute unsere Qualität gezeigt. Wir müssen Konstanz in die nächsten Spiele bringen, dann kann etwas Großes passieren."

Horrorstart für Damnjanovic und Bayern

Nach dem spektakulären Auftritt in der Champions League gegen den FC Arsenal (5:2) wechselte Straus seine Startelf auf zweimal um: Für Carolin Simon und Sydney Lohmann kamen Linda Sembrant sowie Lea Schüller in die Partie. Und die startete nach vier Minuten mit einem Aussetzer von Jovana Damnjanovic, die unfreiwillig Wolfsburgs Vivien Endemann auf die Reise schickte. Die Nationalspielerin zog in die Mitte und traf herrlich per Vollspann in den rechten Torwinkel.

Nur eine Viertelstunde später dann die nächste unglückliche Szene von Damnjanovic: Die Serbin gewann ein Kopfballduell mit VfL-Verteidigerin Marina Hegering, wurde in der Luft aber so getroffen, dass sie mit Hüfte auf dem Rasen landete. Nach minutenlanger Behandlung musste Damnjanovic unter dem Applaus der Fans im Stadion mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Linda Dallmann kam für die 29-Jährige ins Spiel.

FC Bayern rennt an, Wolfsburg bestraft eiskalt

Wolfsburg konzentrierte sich auf eine kompakte Defensivformation. Die Bayern-Frauen kamen trotz klarer Feldüberlegenheit nur durch Pernille Harder zu zwei aussichtsreichen Strafraumsituationen (18./34.). An dem Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig, Bayern prallte am niedersächsischen Defensivblock ab und die Gastgeberinnen lauerten auf Konter.

Nach einer Ecke und reichlich Konfusion im Bayern-Strafraum staubte Lineth Beerensteyn zum 2:0 ab. Direkt im Anschluss rettete Torhüterin Marla Grohs ihr Team gegen Alexandra Popp (69.) und Hegering (72.) vor einem noch höheren Rückstand. Die einzige Möglichkeit auf den Anschlusstreffer vergab wieder Harder (89.), als ihr Schuss von Merle Frohms noch an die Latte abgelenkt wurde.