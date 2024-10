Popp-Nachfolge: Wird Gwinn die neue DFB-Kapitänin?

Es gibt viele Themen vor dem Neustart der Frauen-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Christian Wück, eines davon: Wer wird die Nachfolgerin von Kapitänin Alexandra Popp. Die Wolfsburgerin wird gegen 28.Oktober gegen Australien ihr Abschiedsspiel absolvieren. Für das erste Spiel unter Wück, am 25. Oktober im Wembley-Stadion gegen England, bleibt trotzdem die Frage: Wer wird die neue Kapitänin?

Gwinn in der Poleposition

Vieles spricht für Giulia Gwinn. Die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern hat Popp des Öfteren schon als Anführerin vertreten, zuletzt äußerst erfolgreich beim Bronze-Spiel bei den Olympischen Spiele. Gwinn schien damals mit der Binde am Arm aufzublühen, holte einen Elfmeter heraus und verwandelte diesen anschließend zum 1:0-Siegtreffer gegen Spanien.

Wird sie auf die Kapitäns-Frage angesprochen, hält sich Gwinn selbst noch zurück. "Das ist ein Amt, über das man nicht spekulieren sollte, dafür ist es zu groß und zu wertig." Als Vize-Kapitänin bereits die Binde getragen zu haben, sei "natürlich sehr schön und auch eine große Wertschätzung für mich. Aber im Endeffekt treffe ich die Entscheidung nicht. Da warte ich, was vom Trainer kommt." Alternativen für das Kapitänsamt wären beispielsweise Torhüterin Ann-Katrin Berger oder Sara Doorsoun.

Wie füllt Wück die Abwehr-Lücke?

Und Trainer Wück hat einige Baustellen, vor allem neben Gwinn im Abwehrzentrum. Marina Hegering hatte im Sommer wie Popp und Torhüterin Merle Frohms (alle VfL Wolfsburg) ihr Karriereende beim DFB verkündet. Mit Bibiane Schulze Solano (Kreuzbandriss) und Kathrin Hendrich (Belastungssteuerung) fallen zwei weitere Kandidatinnen für diese Position aus, zudem fehlt auch Mittelfeldmotor Lena Oberdorf (Kreuzbandriss).

FC Bayern: Dallmann und Grohs feiern DFB-Comeback

Wieder mit dabei sind deshalb gleich fünf Rückkehrerinnen: Torhüterin Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) und Linda Dallmann vom FC Bayern sowie Oberpfälzerin Sara Däbritz (Olympique Lyon), Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) komplettieren den 23-köpfigen Kader gemeinsam mit den Neulingen Giovanna Hoffmann (RB Leipzig) und Lisanna Gräwe (Eintracht Frankfurt).

"Ich bin sehr guter Dinge", stellte Giulia Gwinn mit Blick in die Zukunft fest: "Ein neues Trainerteam, ein kleiner Umbruch ist auch immer die Chance auf was Neues und was Großes."