Beckenbauer-Gedenkfeier in Arena: Kostenlose Tickets

Der FC Bayern lädt zu der Gedenkfeier von Franz Beckenbauer ein. In der Allianz Arena will der Verein, bei dem die kürzlich verstorbenen Fußballlegende seine Karriere als Spieler begann, zu dem er als Trainer zurückkehrte und den er als Präsident leitete, gemeinsam mit Familie, Freunden, Wegbegleitern und Fans Beckenbauer gedenken. Die Veranstaltung findet am Freitag, 19. Januar, ab 15 Uhr in der Münchner Arena statt.

Wer Teil dieses besonderen Gedenkens sein möchte, benötigt ein Ticket. Im Ticketshop des FC Bayern sind die Eintrittskarten verfügbar.

BR und ARD übertragen die Gedenkfeier live im Fernsehen und Stream

Das BR Fernsehen überträgt die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer live im Fernsehen und im Stream. Das Biathlon-Weltcuprennen der Damen wird am selben Tag vorgezogen. Dadurch ist es auch der ARD möglich, sowohl von dem Wintersport-Event in Antholz als auch von der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu berichten. Das Biathlon-Rennen startet nun gegen 13.30 Uhr, die Gedenkfeier ist für 15 Uhr angesetzt.

ARD-Sportkoordinator dankt Biathlon-Verantwortlichen

"Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt. So ist es uns jetzt möglich, sowohl umfassend von der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer zu berichten, als auch Biathlon zu zeigen. Dafür danken wir den Verantwortlichen beim Biathlon sehr", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Übertragen wird die Veranstaltung im BR Fernsehen, im Ersten sowie in der ARD Mediathek. Moderatorin Esther Sedlaczek präsentiert die Übertragung.