BR-Dokumentation "Beckenbauer": "Der Beste seiner Zeit"

Diese Eleganz, diese Leichtigkeit des Seins mit dem Ball am Fuß, sie zeichnete Franz Beckenbauer aus und war schlicht einzigartig auf dem Fußballplatz: "Er war der Beste zu seiner Zeit und es ist kein Besserer nachgekommen", sagt Günter Netzer über seinen Freund und langjährigen Teamkollegen in der Nationalmannschaft. "Franz stand in der Hierarchie ganz oben und dann kam der Rest", erzählt Paul Breitner, der mit Beckenbauer beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft zahlreiche Titel gewann.

Und der ehemalige US-Nationalspieler und spätere Teamkollege bei Cosmos New York, Werner Roth, erinnert sich bis heute an das WM-Finale 1966 im Londoner Wembley-Stadion, als er den damals 20 Jahre jungen Franz Beckenbauer erstmals im Fernsehen sah: "So wie er wollte ich spielen, weil er einfach so unglaublich war, so elegant, so makellos."