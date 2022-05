BBL: Bayern-Basketballer schlagen den "Angstgegner" Chemnitz

Chemnitz hatte sowohl die zwei Duelle in der Hauptrunde als auch im Pokal gegen die Bayern gewonnen. Im BBL-Viertelfinale hingegen konnten sich die Münchner nahezu problemlos durchsetzen. Die ersten beiden Spielabschnitte fielen mit 18:15 und 18:16 noch mit einem knappen Vorsprung aus. Dann aber setzten die Landeshauptstädter einen 24:9-Lauf hin. Im letzten Viertel (17:13) brachten sie den Sieg in trockene Tücher.

Nächstes Bayern-Heimspiel folgt am Sonntag

Damit führt das bayerische Basketballteam in der Playoffserie mit 1:0. In München geht es mit Spiel zwei am Sonntag (15.3., 20.30 Uhr) weiter. Wer beim Modus best-of-five als Erster drei Spiele gewonnen hat, erreicht das Halbfinale.