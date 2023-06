Basketball-EM: Fiebich freut sich auf "Do-or-die"-Spiel

Die Aufholjagd soll Auftrieb bringen. Deutschlands Basketballerinnen haben bei der EM in Slowenien mächtig Selbstvertrauen getankt und wollen nach zwei Siegen in der Gruppenphase auch den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Gegen Britinnen Moral bewiesen

"Das gibt uns Momentum für das Überkreuzspiel. Unsere Verteidigung ist ein Eckpfeiler unseres Erfolgs, sie frustriert gegnerische Teams", sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis nach dem 62:61-Erfolg über Großbritannien, bei dem das Team tolle Moral bewies. "Nach neun Punkten Rückstand zur Halbzeit zurückzukommen, das war ein sehr couragierter Sieg von uns."

Die knappen Siege gegen die Britinnen und Gastgeber Slowenien bewiesen zudem: Bei der Rückkehr nach zwölf Jahren EM-Pause ist das deutsche Team nervenstark, auch wenn noch nicht alles passte. Thomaidis bemängelte, dass das Team in der ersten Halbzeit "sehr uninspirierten Basketball" gespielt habe. Auch Topspielerin Leonie Fiebich, die lange für den TSV Wasserburg spielte, sagte, man habe gemerkt, dass die Mannschaft noch unerfahren sei.

Vorfreude vor "Do-or-die"-Spiel gegen die Slowakei

Trotzdem herrscht Optimismus vor: "Ich glaube, dass wir jedes Spiel einen Schritt nach vorne gemacht haben in verschiedenen Aspekten. Das wird helfen für das nächste Spiel", so Fiebich, die im ersten Spiel (50:58 gegen Frankreich) noch angeschlagen gefehlt hatte. Seit die 23-Jährige dabei ist, ist die deutsche Bilanz aber makellos.

Und das kann gerne so weitergehen: "Ich habe richtig Bock", so Fiebich. "Ich hab schon auf dem Feld gesagt: Lasst uns die zweite Hälfte so angehen, als sei es ein Do-or-die-Spiel, weil wir uns damit auch vorbereiten aufs nächste Spiel Das ist ja das, wofür man arbeitet. Wir sind alle total excited und freuen uns total drauf."